유심 보안 체계 전면 점검, 단계적 적용 추진 산간 및 고령층 밀집 지역, 찾아가는 지원 확대 도서 지역 포함 전국 단위 지원 체계 구축

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 전 고객을 대상으로 진행 중인 유심(USIM) 업데이트 및 무료 교체 누적 건수가 100만 건을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

유심 업데이트 및 무료 교체는 지난 13일부터 전 고객을 대상으로 순차적으로 진행 중이다. 지난 22일까지 누적 유심 업데이트 42만7385건, 유심 교체 58만1094건 등 100만8479건이 완료됐다. 누적 교체율은 5.9%이다.

LG유플러스는 유심 교체 시행 초기부터 문자 메시지, 유플러스원(U+one) 앱 등 온라인 안내, 예약 기반 운영, 현장 지원 등을 병행해 왔다. 또 고객 문의에 신속히 대응할 수 있도록 안내 체계와 지원 인력을 보강했다.

매장 방문이 쉽지 않은 고객을 위한 ‘찾아가는 서비스’도 확대됐다. 산간 지역인 경북 성주군 노인복지관을 비롯해 고령층이 많이 거주하는 서울 중구·도봉구, 부산, 경기 평택 등 도시 지역 노인복지관에서도 현장 지원을 진행하고 있다.

도서 지역 고객을 대상으로 한 지원도 이어진다. LG유플러스는 경북 울릉군 울릉도, 인천 옹진군 영흥도 등에서 지난 13~14일 현장 고객 지원을 실시했다. 이달 말부터는 덕적도, 자월도, 연평도, 북도, 백령도, 대청도 등 서해와 남해의 주요 도서 지역을 순차적으로 찾을 예정이다.

아울러 LG유플러스는 유심 업데이트 가능 고객이 온라인에서 간편하게 조치하고 있다. 유심 교체 필요 고객에 대해서는 사전 예약 후 매장을 방문토록 진행 중이다.

이재원 LG유플러스 고객부문장은 “유심 업데이트와 무료 교체는 고객 보호를 위한 중요한 조치인 만큼, 대상 여부와 절차를 보다 쉽게 이해하고 안내받을 수 있도록 안내를 강화하고 있다”며 “온라인 안내와 매장, 찾아가는 서비스를 병행해 고객이 불편 없이 조치를 받을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

한편 이번 유심 업데이트 및 무료 교체는 보안 위협 고도화에 선제적으로 대응하려는 조치다. LG유플러스는 유심 기반 인증과 가입자 정보 보호 수준을 한층 강화하기 위해 보안 체계를 점검하고, 전 고객을 대상으로 무료로 유심 업데이트 또는 교체를 진행하고 있다.