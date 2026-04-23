[헤럴드경제=조용직 기자] 프로당구 PBA가 대한민국 브랜드대상을 수상했다.

PBA는 22일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 ‘2026 대한민국브랜드대상·ESG경영대상·아시아브랜드대상’ 시상식에서 스포츠부문 대상을 수상했다고 23일 밝혔다.

대한민국브랜드협회(회장 조세현)가 주최하는 대한민국 브랜드대상은 공기업, 공공기관, 대기업, 중소기업 등 국내 유수 기업들을 대상으로 1년간 소비자들에게 가장 사랑받았던 브랜드들을 선정해 시상한다.

지난 2019년 출범해 8번째 시즌을 앞둔 PBA는 당구를 본격 프로 스포츠 종목으로 끌어올리는 데 기여했다.

윤영달 총재 대리로 시상대에 오른 장상진 부총재는 수상 직후 “당구라면 한국 스포츠의 중심이 될 수 있겠다는 믿음과 확신이 지금의 PBA를 만들었고, 오늘의 이 상을 받을 수 있게 된 원동력이 됐다. 모든 분들께 감사드린다”는 소감을 전했다.

이어 시상식에 함께한 PBA 여성부 선수 정수빈은 “모든 프로당구선수를 대표해 수상 무대에 오르게 돼 영광”이라며 “앞으로도 PBA가 더 많은 분들께 사랑받는 스포츠 브랜드로 성장할 수 있도록 저 역시 한 명의 선수로서 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 PBA는 내달 6일 PBA 팀리그 드래프트를 통해 시즌 개막 준비를 이어갈 예정이다.