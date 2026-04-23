27일부터 고유가 피해지원금 1차 지급... 첫 주 출생년도 끝자리 기준 요일제 운영 기초수급자 55만 원·차상위 가구 및 한부모가족 45만원 지급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 오는 4월 27일부터 취약계층을 대상으로 제1차 고유가 피해지원금을 지급한다.

이번 지원금은 중동전쟁 여파에 따른 고유가·고물가·고환율로 커진 구민의 경제적 부담을 덜기 위해 마련, 가구 여건에 따라 차등 지급된다. 지원 대상과 금액은 2026년 3월 30일 기준으로 결정된다.

지원 금액은 ▷기초생활수급자 1인당 55만 원 ▷차상위계층 및 한부모가족 1인당 45만 원 ▷그 외 소득하위 70% 구민 1인당 10만 원이다.

신청은 대상별로 나누어 진행된다. 1차 지급 대상인 취약계층(기초생활수급자·차상위계층·한부모가족)은 4월 27일부터 5월 8일까지 신청할 수 있으며, 2차 지급 대상인 소득하위 70% 구민과 1차 기간에 신청하지 못한 구민도 5월 18일부터 7월 3일까지 신청 가능하다.

지급 방식은 신용·체크카드, 서울사랑상품권(서울페이+앱), 선불카드 가운데 선택할 수 있다. 신용·체크카드는 카드사 앱이나 홈페이지를 통해, 서울사랑상품권은 서울페이+앱을 통해 24시간 온라인으로 신청할 수 있으며, 선불카드는 주소지 관할 동주민센터를 방문해 신청하면 된다. 동주민센터 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

구는 구민이 보다 편리하고 신속하게 지원금을 신청할 수 있도록 동주민센터에 ‘선불카드 전담 접수창구’를 운영한다. 또 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 구민을 위해 유선 요청 시 직원이 직접 방문하는 ‘찾아가는 신청’ 서비스도 함께 운영해 행정 사각지대를 줄일 계획이다.

아울러 구는 원활한 지급을 위해 ‘고유가 피해지원 전담 조직(TF)’을 구성했으며, 24일부터 전용 콜센터를 운영 중이다. 접수 시작 전부터 구민 문의에 선제적으로 대응해 신청 과정에서의 혼선을 줄인다는 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 고유가 피해지원금이 구민 여러분의 경제적 부담을 덜어드리는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “지역경제에도 보탬이 될 수 있도록 차질 없이 지급하겠다”고 말했다.

이어 “최근 지원금을 사칭한 문자 사기, 이른바 스미싱이 기승을 부리고 있다”며 “구청의 공식 안내 외에 출처가 확인되지 않은 링크는 절대 누르지 않도록 각별히 주의해 주시길 바란다”고 당부했다.