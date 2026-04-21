[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시행복진흥원과 노사발전재단 영남지사는 대구행복진흥원에서 ‘일·생활 균형 문화 확산’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 실근로시간 단축과 워라밸 정착을 위한 다양한 사업을 공동 추진한다.

특히 참여 기업을 발굴해 일·생활 균형 제도 활용을 촉진하고, 경영 컨설팅과 직장 교육 등 실질적인 지원을 제공할 계획이다.

또 기업 현장에서 적용 가능한 워라밸 우수 사례와 노사협력 성공 모델을 공동 발굴해 지역 전반으로 확산시키는 데도 힘을 모은다.

대구시행복진흥원은 시민 행복을 위한 종합 사회서비스 기관으로 ‘대구일생활균형지원센터’를 운영하며 워라밸 정책을 추진하고 있다.

노사발전재단 영남지사는 고용노동부 산하 공공기관으로, 노사 상생과 근로환경 개선을 위한 다양한 사업을 수행하고 있다.

최희재 원장 직무대행은 “지역 중소기업은 근로환경 개선 필요성이 크지만 자체 추진에는 한계가 있다”며 “이번 협약을 통해 기업에 실질적으로 도움이 되는 지원이 이뤄질 것”이라고 말했다.

오유경 지사장은 “실근로시간 단축은 제도뿐 아니라 조직문화 개선이 병행돼야 한다”며 “양 기관의 전문성을 바탕으로 기업 맞춤형 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.