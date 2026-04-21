매출액 상승에도 영업익 전년比 24.2%↓ 노선 다각화로 고유가·환율 대응

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어부산이 지난 1분기 매출액 2577억원, 영업이익 304억원을 기록했다고 21일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 3.3% 늘었지만, 영업이익은 24.2% 줄었다. 당기순이익은 적자 전환해 -161억원으로 집계됐다.

지난해 말 기재 추가 도입에 따른 사업량 회복과 공급 확대로 매출은 소폭 상승했다. 에어부산은 나가사키, 샤먼 등 부정기 노선 운항을 확대하면서 신규 수요를 창출했다.

반면, 사업량 확대에 따라 정비비, 운항비용 등 제반 영업비용이 증가해 수익성 개선 폭은 제한됐다. 영업이익률은 11.8%를 기록했다.

당기순이익은 환율 상승에 따른 외화환산손실 반영으로 적자를 기록했다.

에어부산은 2분기 중동 정세 불안에 따른 유가 및 환율 상승 영향으로 경영 환경에 부담이 될 것으로 전망했다.

에어부산은 ▷일본 등 수요 견조 노선을 중심으로 탄력적 공급 운영 ▷대만 등 해외 지역 판매 점유비 제고 ▷일본 시즈오카, 다카마쓰, 중국 황산 등 성장 잠재력 높은 다양한 신규 노선 운항 확대로 노선 포트폴리오를 다각화할 계획이다.

에어부산 관계자는 “비상경영 체제 하에서 운영 효율성 제고와 비용 절감 등 전사적 자구 노력을 이어가겠다”며 “수익성 방어 및 재무 안정성 확보에 집중할 것”이라고 말했다.