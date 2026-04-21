텃밭 가꾸기, 탄소중립 실천, 청년 농업 연계로 공동체 가치 확산

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시가 공영텃밭 개장을 통해 시민 200여 가족이 참여하는 도심형 농업 활동을 본격 시작하며 녹색생활 확산과 공동체 활성화에 나서고 있다.

21일 나주시에 따르면 지난 4월 18일 빛가람공원 텃밭 일원에서 ‘나주시 공영텃밭 개장식’을 개최하고 도시농업 프로그램 운영을 본격화했다.

이날 행사에는 텃밭 분양자와 가족, 4-H 회원 등 500여 명이 참여해 청년농산물 홍보, 탄소중립 캠페인, 환경정화 활동 등을 함께 진행하며 도시농업의 공익적 가치를 공유했다.

나주시 공영텃밭은 시민들에게 농업 체험과 건전한 여가 활동 기회를 제공하고 도심 속 녹색생활을 확산하기 위해 조성한 공간으로 올해는 빛가람동과 봉황면 옥산 일원에서 213가족이 참여한다.

개장식에서는 재배 가이드북과 모종, 친환경미생물제, 농기구를 배부하고 이용 수칙을 안내해 초보자도 쉽게 참여할 수 있도록 지원했으며 참여자 간 교류를 통해 안정적인 운영 기반도 마련했다.

또한 4-H 회원들이 참여해 청년 농업인이 생산한 농산물을 홍보하고 시민과 소통하는 시간을 갖는 등 도시농업과 청년 농업을 연계하는 계기도 마련됐다.

참여자들은 텃밭 주변에 봄꽃을 식재하는 등 환경정화 활동에도 동참하며 탄소중립 실천의 의미를 더했으며 3대 가족 참여를 통해 세대 간 소통과 공동체 형성에도 긍정적인 효과를 보였다.

도시텃밭은 먹거리 생산을 넘어 환경, 교육, 공동체 형성 등 다양한 공익적 가치를 지니며 시민의 건강한 생활과 지속 가능한 삶에 기여하고 있다.

형남열 농업기술센터소장은 “공영텃밭은 시민들이 자연을 체험하고 소통하는 공간”이라며 “앞으로도 도시농업 활성화를 통해 시민 삶의 질 향상과 공동체 형성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.