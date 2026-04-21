중구, ‘대규모점포 인파사고 안전 매뉴얼’ 제작... 실내 밀집 사고 선제적 예방 혼잡도 3단계 세분화 및 현장 조치사항 명문화... 실전형 ‘시민행동 요령’ 수록

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 대규모점포 내 인파 밀집 사고를 예방하고 체계적으로 대응하기 위해 전국 최초로 대규모점포 다중운집인파사고 안전관리 가이드라인 및 위기상황 매뉴얼(이하 ‘매뉴얼’)을 제작했다.

대규모점포란 매장 면적 3000㎡ 이상인 백화점, 대형마트, 복합쇼핑몰 등을 말한다.

올해 1월 재난 및 안전관리 기본법 개정으로 ‘실내 안전사고’가 재난 유형으로 신설됐다. 이에 따라 이번 매뉴얼에 실내 수용 인원 기준과 현장 혼잡도에 따른 단계별 대응 절차 등 실무에 즉시 적용할 수 있는 지침을 담았다.

가이드라인은 대규모점포의 특성을 반영해 다중운집 유형을 ▷사전 예고된 축제·행사 ▷주기적 밀집 ▷예측 곤란 밀집(시설 고장 등) 3가지로 분류했다.

이와 함께 현장 혼잡도에 따른 상황을 3단계로 세분화해 단계별 조치사항을 명확히 규정했다.

신속하고 체계적인 위기 대응을 위해 현장 조직의 임무를 구체화하는 한편, 구민 안전을 위한 ‘시민행동 요령’도 포함했다.

특히 군중 속 호흡 공간 확보법 등 실질적인 대처법을 상세히 안내해 구민의 위기 대응력을 높였다.

구는 안전관리계획 수립에 어려움을 겪는 현장 관계자들을 돕고, 지역 내 시설물 안전관리 체계를 강화하고자 매뉴얼 제작을 추진했다. 이 과정에서 민·관이 힘을 모아 별도 예산 없이 실효성 높은 지침서를 완성했다. 남대문경찰서와 중부소방서가 현장 대응 체계 자문을 제공했으며, 한국전기기술인협회는 재능기부로 기술 자문에 참여했다.

구는 완성된 매뉴얼을 관내 대규모점포에 배포, 누구나 활용할 수 있도록 홈페이지에도 게시했다. 나아가 타 기관에도 매뉴얼을 공유해 중구의 안전관리 모델을 확산, 모니터링과 모의 훈련 등을 통해 현장 작동성을 강화해 나갈 방침이다.

김길성 중구청장은 “이번에 제작한 실내 인파 사고 매뉴얼이 현장의 혼선을 줄이고 구민의 안전을 지키는 길잡이가 되길 바란다”며 “앞으로도 위기 대응력을 높이는 선제적 조치로 가장 안전한 중구를 만들어 가겠다”고 말했다.