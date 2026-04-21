매출 1조3766억원, 영업익 1266억원 전력 인프라 수요 확대 실적 개선으로 이어져 수주잔고 5.6조원…지난해 말 대비 6000억원↑

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 연결 기준 올해 1분기 매출 1조3766억원, 영업이익 1266억원을 기록했다고 21일 밝혔다. 1분기 기준 사상 최대 실적을 기록했다. 지난해 같은 기간과 비교했을 때 매출은 33%, 영업이익은 45% 증가했다.

빅테크 기업들의 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대, 반도체 등 주요 산업의 설비 투자 증가, 신재생에너지 확산에 따른 글로벌 전력 인프라 수요 확대가 실적 개선으로 이어졌다.

특히 북미를 중심으로 한 해외 사업 호조가 성장을 이끌었다. 1분기 북미 매출은 약 3000억원으로 전년 동기 대비 약 80% 증가했다. 분기 매출로 사상 최대치를 기록했다.

저압 전력기기 시장 1위를 유지 중인 베트남과 전력 인프라 투자가 급증하고 있는 인도네시아에서도 높은 매출 성장세를 보였다. 베트남 법인 매출은 전년 대비 45% 증가했고, 2023년 인수한 인도네시아 전력기기 회사 심포스는 전년 대비 매출이 75% 늘었다.

LS일렉트릭의 1분기 초고압 변압기 매출은 전년 대비 83% 증가했다. 부산 초고압 변압기 2생산동이 본격 가동을 시작한 결과다. 에너지저장장치(ESS) 매출은 전년 대비 3배 늘었다.

LS일렉트릭의 1분기 수주잔고는 5조6000억원으로 지난해 말(5조원) 대비 약 6000억원 증가했다. 이중 초고압 변압기 수주잔고가 3조1000억원을 기록했다.

LS일렉트릭 관계자는 “글로벌 빅테크 기업을 중심으로 데이터센터 투자와 데이터센터의 자체 전력 공급을 위한 마이크로그리드 건설이 급증하면서 전력 인프라 전반의 수요 확대가 실적으로 이어지고 있다”고 설명했다. 이어 “데이터센터, 직류 솔루션, ESS 등 미래 전력 시장을 선도할 핵심 사업을 중심으로 수주 확대와 수익성 개선을 동시에 이어가겠다”고 덧붙였다.