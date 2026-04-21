21일 평택시 안중읍에 주소지 이전 “평택에 뿌리내리고 평택 일상을 함께하겠다”

[헤럴드경제=양대근 기자] 조국혁신당은 조국 평택을 국회의원 재선거 후보가 21일 경기 평택시 안중읍 행정복지센터를 찾아 전입 신고를 마쳤다고 밝혔다.

조 후보는 “선거를 위해 잠시 머무르지 않고, 평택에 뿌리 내리고 평택의 일상을 함께 살아가기 위해 주소지를 옮겼다”며 ”“가족과 함께 전입 신고를 한 것은 평택에서 삶이 일시적이지 않다는 약속”이라고 말했다.

이어 “오늘부터 제가 살게 된 안중에서부터, 팽성과 포승, 청북, 그리고 고덕과 오성·현덕까지 시민 한 분 한 분을 만나겠다” 며 “낮은 자세로 더 가까이 시민속으로 들어가겠다”고 했다.

조 후보는 “평택은 대한민국 산업의 미래가 집약된 도시인 동시에, 그 성장의 속도만큼 시민의 삶의 질이 따라가지 못한 도시이기도 하다”며 “평택 시민이 된 첫 번째 의원으로서, 평택 시민이 체감하는 문제를 평택의 언어로 풀어가겠다”고 강조했다.

지난 19일 출마선언을 한 조국 후보는 ‘제1차 대평택 비전 발표’를 통해 평택 시민의 오랜 숙원인 교통 문제 해결을 위한 교통혁신 공약을 발표한 바 있다. 조 후보는 “이번 전입신고를 시작으로 평택 시민과의 접점을 본격적으로 넓혀가며, 대평택 비전 시리즈 발표와 지역 현장 행보를 병행해 나갈 것”이라고 밝혔다.