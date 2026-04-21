관광기본법 개정안 국무회의 통과로 기반 마련 관광 진흥 계획 실적 평가와 정책 환류 강화 22일부터 관광정책 국민제안 공모전 접수 시작 대한민국 구석구석 누리집 통해 아이디어 공모

[헤럴드경제=김명상 기자] 대한민국 관광정책의 최고 의사결정기구인 ‘국가관광전략회의’가 대통령 소속으로 격상된다. 문화체육관광부는 21일 국무회의에서 이러한 내용을 골자로 한 ‘관광기본법’ 개정안이 의결됐다고 밝혔다. 이번 개정으로 ‘국가관광전략회의’는 국무총리 소속에서 대통령 소속으로 변경되며, 관광진흥계획의 추진 실적을 평가하고 이를 정책에 반영하는 기능이 신설돼 정책 실행력이 보강될 것으로 전망된다.

정부는 지난 2월 ‘제11차 국가관광전략회의’에서 대통령이 직접 참가해 관광을 국가 경제와 지역 발전의 동력으로 삼겠다는 방침을 밝힌 바 있다. 이번 법 개정은 대통령 주재 운영 체계를 공식화해 범정부 협업과 정책 조정의 효율성을 높이려는 조치로 풀이된다. 각 부처의 관광정책 성과를 점검하고 그 결과를 다시 정책에 반영하는 환류 시스템을 통해 정책의 실효성을 높일 계획이다.

문체부와 한국관광공사는 법령 개정에 맞춰 4월 22일부터 5월 12일까지 ‘관광정책 국민제안 공모전’을 개최한다. 국민의 아이디어를 관광정책에 활용하기 위한 이번 공모는 ‘방한관광 대전환, 지역관광 대도약’ 대책 등 8개 분야를 대상으로 한다. 참여를 희망하는 국민은 한국관광공사의 ‘대한민국 구석구석’ 누리집 이벤트 페이지에서 접수하면 된다.

심사를 거쳐 선정된 우수 제안자 20명에게는 상금이 지급된다. 최우수상 1명 100만 원, 우수상 2명 각 50만 원, 장려상 17명에게는 각 10만 원을 수여한다. 결과는 5월 26일 발표하며, 선정된 제안은 실제 관광정책에 반영할 예정이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “‘국가관광전략회의’의 대통령 소속 격상을 계기로 관광정책 추진체계의 실행력과 정책 조정기능이 한층 강화되었다”라며 “강력해진 정책 기반을 바탕으로 현장에서 필요로 하는 정책을 적극 발굴할 수 있도록, ‘관광정책 국민제안 공모전’에 전 국민의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.