[헤럴드경제=조용직 기자] 서울시체육회(회장 강태선)는 영락의료과학고등학교(교장 김희영)와 20일 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 서울시체육회 김성범 사무처장과 영락의료과학고 김희영 교장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석해 상호 신뢰를 바탕으로 한 유기적인 교육 협력 체계 구축을 약속했다.

이번 협약을 통해 참여 학생들은 서울특별시체육회가 주관하는 각종 행사의 운영 과정을 참관하고 안내 및 안전관리 지원 등 현장 실무를 체험하게 된다. 또한 SNS 콘텐츠 제작 참여, 사진·영상 기록 보조 등 행정 및 홍보 분야의 진로 탐색 활동을 병행할 예정이다.

김 사무처장은 “이번 협약이 학생들이 스포츠 산업의 실제 기획과 운영 과정을 깊이 있게 이해하는 진로 탐색의 계기가 되길 바란다”며, “참여 학생들의 자발적이고 안전한 활동을 위해 체계적인 지도와 실질적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

김 교장은 “우리 학생들이 서울시 체육 현장에서 실무 역량을 키울 수 있는 소중한 기회를 얻어 기쁘다”며 “학생들의 안전을 최우선으로 하여 성실한 체험 활동이 이루어질 수 있도록 지도하겠다”고 화답했다.