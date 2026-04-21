GS 풍력발전법인에 재생에너지 직접PPA 체결 AI·클라우드 데이터센터 에너지 수급 안정성↑

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버는 GS풍력발전과 재생에너지 직접 전력거래(PPA) 계약을 체결하고, 전력을 공급하는 발전소의 지분 30%를 인수한다고 21일 밝혔다.

이는 국내에서 RE100(재생에너지 100%) 가입 기업이 재생에너지 발전법인에 직접 투자하는 방식으로 재생에너지를 확보한 첫 사례다.

네이버에 따르면 GS가 건설 중인 경상북도 영양군 소재 풍력발전단지는 연간 약 180GWh의 전력을 생산할 수 있다. 오는 2028년 상반기 상업 운전 개시 후 네이버 데이터센터 각 세종, 각 춘천 등에 전력을 공급할 예정이다. 이를 통해 2029년 기준 회사 전체 전력 사용량의 약 46% 수준까지 재생에너지 전환율을 높일 수 있을 것으로 기대된다고 네이버는 설명했다.

네이버는 단순 전력 구매를 넘어 발전법인에 직접 투자함으로써 재생에너지 공급이 수요에 미치지 못하는 국내 시장에서 장기적·안정적 전력 공급을 확보했다고 강조했다. 기존 화석에너지 중심의 전력 조달은 온실가스 배출을 수반해 RE100 달성을 어렵게 만들고, 추가 투자의 제약 요인으로 작용했다. 이 회사는 이번 투자로 이러한 한계를 해소해 추가 투자 경로를 확보하겠단 방침이다.

또 네이버는 민간 기업의 재생에너지 투자 모델을 제시해 국가의 에너지 수급 안정성을 강화할 것으로 기대한다고 평가했다. 비수도권에 있는 데이터센터의 재생에너지를 직접 사용해 수도권에 전력이 집중되는 현상을 완화한단 설명이다.

한편, 네이버는 지난 2020년 ‘2040 카본 네거티브(Carbon Negative)’를 선언한 이후 태양광·소수력 등 세 차례의 PPA 계약을 통해 재생에너지 전환을 추진해 왔다. 이어 이번 계약을 계기로 본격적인 AI·클라우드 데이터센터의 재생에너지 확보와 온실가스 감축에 나선단 계획이다.

임동아 네이버 대외·ESG(환경·사회·지배구조) 정책 리더는 “인공지능(AI)과 클라우드 확대로 데이터센터 전력 수요가 빠르게 증가하는 만큼, 재생에너지 확보는 필수적인 과제”라며 “발전법인 직접 투자라는 새로운 모델을 통해 에너지 수급 안정성을 강화하고, 2040 카본 네거티브 목표 달성을 위한 노력을 지속하겠다”고 밝혔다.