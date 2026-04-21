[헤럴드경제=이명수 기자] 육중완이 결혼 10주년을 맞아 처음으로 자신의 결혼생활을 공개한다.

뉴시스에 따르면, 21일 오후 10시30분 방송되는 SBS ‘동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명’에는 육중완이 새 멤버로 합류한다.

이날 육중완은 어느덧 결혼 10주년을 맞았다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

동갑내기 아내와 결혼해 9살 딸을 둔 아빠가 된 육중완에게 출연진은 “10년 동안 꽁꽁 숨긴 거 아니냐”, “육중완의 결혼생활은 어떨지 너무 궁금하다”고 관심을 보인다.

공개된 영상에서 육중완은 ‘나 혼자 산다’ 시절부터 유명했던 자유로운 모습을 자랑한다.

심지어 육중완은 일어나자마자 ‘모닝 소주’까지 들이켠다.

MC 김구라는 “지금의 기안84는 육중완 덕에 있는 것”이라고 말한다.

자유로운 영혼인 육중완과 달리 아내는 지극히 현실주의자의 면모를 자랑한다.

육중완은 아내에 대해 “숨이 막힌다”, “(아내가) 내 손과 발을 다 잘라놨다”며 서러움을 터뜨려 웃음을 자아낸다.