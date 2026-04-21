[헤럴드경제=함영훈 기자]중소벤처기업부, 한국중소벤처기업유통원, 강원특별자치도의 공동 지원 속에 춘천시 후평동 춘천하이테크타워(2~3층)에 둥지를 든 디지털커머스 전문기관 ‘소담스퀘어 강원’이 강원도내 소상공인의 온라인 시장 진출과 디지털 전환을 돕는다.

지난해 소담스퀘어 강원은 도내 소상공인 975개사, 2058개 제품을 집중 지원하여 디지털 역량 강화는 물론, 다각적인 홍보를 통해 매출 실적을 높이는 등 가시적인 성과를 거두며 지역 경제 활성화의 거점으로 자리매김했다.

이곳은 소상공인의 디지털 콘텐츠 제작을 위한 최첨단 전문 인프라 시설을 갖추고 있으며, 도내 소상공인이라면 누구나 간단한 신청만으로 모든 시설과 장비를 연중 무료로 상시 이용할 수 있다.

소담스퀘어 강원은 ‘2026년도 지원사업’ 참여 업체를 연중 상시 모집 중이라고 21일 밝혔다.

이곳의 주요 시설로는 고화질 촬영과 라이브커머스 송출이 가능한 뷰티·쿠킹 스튜디오와 1인 미디어 스튜디오, 영상 편집실 및 녹음실, 회의실(교육장), 공유오피스 등이 마련되어 있어 고품질 디지털 콘텐츠 제작을 위한 최적의 환경을 제공한다.

올해 진행되는 주요 지원사업은 ▷ 라이브커머스 운영 지원, ▷ 제품 상세페이지 및 영상 제작 지원, ▷ 디지털 역량강화 교육 및 맞춤형 1:1 컨설팅, ▷ 우리기업 알리기 방송프로그램 제작, ▷ 판로확대 온라인 기획전 등으로 소상공인의 자생력을 키우는 데 초점을 맞췄다.

지원 대상은 중소기업확인서 및 국세·지방세 납부증명서를 보유한 도내 소상공인이라면 누구나 신청할 수 있다. 다만, 유흥업 및 금융업 등 소상공인 정책자금 지원 제외 업종은 대상에서 제외된다.

라이브커머스 및 콘텐츠 제작 등 ‘지원사업’ 신청은 중소기업 유통지원 플랫폼인 ‘판판대로(fanfandaero)’를 통해 가능하며, 스튜디오 및 장비 등 ‘시설 이용 및 예약’은 소담스퀘어 강원 홈페이지(sodam.gwdo) 또는 전화를 통해 상시 접수받고 있다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 “지난 2022년부터 운영된 소담스퀘어 강원은 그간 많은 도내 소상공인의 온라인 안착을 돕는 검증된 디지털 거점으로 성장해 왔다”라고 언급하며, “최근 고유가·고물가로 경영 부담이 엄중한 상황인 만큼, 비용 부담 없는 전폭적인 지원을 통해 소상공인들이 이번 위기를 기회로 바꿀 수 있도록 가용한 모든 자원을 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.