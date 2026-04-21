기초생활수급자 등 대상

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 4월 27일부터 ‘고유가 피해지원금’을 신청받는다.

신청은 1, 2차 나눠 실시하며 1차 대상은 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족, 2차 대상은 1차 신청 시 신청하지 못한 대상자와 소득 하위 70%에 해당하는 구민이다.

지급 금액은 기초생활수급자의 경우 1인당 55만원, 차상위계층과 한부모가족은 1인당 45만원이다. 소득 하위 70%에 해당하는 구민은 1인당 10만원이다.

지급방식은 신용·체크카드, 선불카드, 모바일 서울사랑상품권 중에서 선택할 수 있다. 선불카드의 경우 신청 당일 입금되며 신용·체크카드 등 나머지 결제 수단은 다음날부터 충전·사용할 수 있다.

1차 신청 기간은 4월 27일부터 5월 8일까지, 2차 신청 기간은 5월 18일부터 7월 3일까지다.

신청은 온라인(카드사 누리집, 지역사랑상품권 앱 등), 오프라인(은행영업점, 주소지 동주민센터)에서 가능하다.

구는 이번 고유가 피해지원금 지급의 신속한 집행을 위해 전담반을 구성했다.