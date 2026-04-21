李, 정동영 ‘구성 핵시설’ 발언 옹호 저격

“트럼프, 한미동맹이냐 한중동맹이냐 물어”

장동혁 국민의힘 대표는 21일 미국의 한국 제공 대북정보 일부 제한 논란과 관련해 정동영 통일부 장관을 옹호한 이재명 대통령을 겨냥해 “미국과 헤어질 결심을 한 것”이라고 비판했다. [장동혁 국민의힘 대표 페이스북]
장동혁 국민의힘 대표는 21일 미국의 한국 제공 대북정보 일부 제한 논란과 관련해 정동영 통일부 장관을 옹호한 이재명 대통령을 겨냥해 “미국과 헤어질 결심을 한 것”이라고 비판했다. [장동혁 국민의힘 대표 페이스북]

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 21일 정동영 통일부 장관의 발언으로 ‘미국이 한국에 제공해온 대북정보를 일부 제한했다’는 비판에 사실이 아니라며 정 장관을 옹호한 이재명 대통령을 겨냥해 “미국과 헤어질 결심을 한 것”이라고 지적했다.

장 대표는 이날 페이스북에 ‘정동영 감싼 李’라는 제목의 기사를 링크하며 이같이 말했다. 이 대통령이 전날 “정 장관이 ‘미국이 알려준 기밀을 누설’했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못”이라며 “대체 왜 이런 터무니없는 일이 벌어지고 있는지 자세히 알아봐야겠다”고 언급한 것을 조준한 것이다.

장 대표는 페이스북에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘한미동맹’이냐 ‘한중동맹’이냐 묻는데, 이 대통령이 “친북 한중동맹”이라고 답한 것이라고 적기도 했다.

한편 정 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회에 출석해 “(북한) 영변과 구성, 강선에 있는 우라늄 농축 시설에서 고농축우라늄 생산이 이뤄지고 있다”고 언급했다.

이후 미국이 최근 한국에 제공해온 대북정보를 일부 제한했다는 보도가 이어졌고, 그 원인이 정 장관의 발언 때문이라는 비판이 뒤따랐다.


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