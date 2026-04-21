李, 정동영 ‘구성 핵시설’ 발언 옹호 저격 “트럼프, 한미동맹이냐 한중동맹이냐 물어”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 21일 정동영 통일부 장관의 발언으로 ‘미국이 한국에 제공해온 대북정보를 일부 제한했다’는 비판에 사실이 아니라며 정 장관을 옹호한 이재명 대통령을 겨냥해 “미국과 헤어질 결심을 한 것”이라고 지적했다.

장 대표는 이날 페이스북에 ‘정동영 감싼 李’라는 제목의 기사를 링크하며 이같이 말했다. 이 대통령이 전날 “정 장관이 ‘미국이 알려준 기밀을 누설’했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못”이라며 “대체 왜 이런 터무니없는 일이 벌어지고 있는지 자세히 알아봐야겠다”고 언급한 것을 조준한 것이다.

장 대표는 페이스북에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘한미동맹’이냐 ‘한중동맹’이냐 묻는데, 이 대통령이 “친북 한중동맹”이라고 답한 것이라고 적기도 했다.

한편 정 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회에 출석해 “(북한) 영변과 구성, 강선에 있는 우라늄 농축 시설에서 고농축우라늄 생산이 이뤄지고 있다”고 언급했다.

이후 미국이 최근 한국에 제공해온 대북정보를 일부 제한했다는 보도가 이어졌고, 그 원인이 정 장관의 발언 때문이라는 비판이 뒤따랐다.