올 1분기 42조5000억원…작년 연간의 3배 넘어 삼성전자·SK하이닉스 비중 64% 태광·SK 최대 24%p…지배력도 동반 약화 삼성전자 특수관계인 지분율20%선 하회

[헤럴드경제=김유진 기자] 상법 개정에 따른 자사주 소각 의무화 영향으로 주요 대기업의 자사주 소각 규모가 단기간에 급증한 것으로 나타났다. 주주환원 강화와 함께 총수 일가 지배력 구조에도 변화가 나타나는 흐름이다.

21일 기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 공시대상기업집단(대기업 집단) 가운데 총수와 상장 계열사를 보유한 73개 그룹(339개 계열사)을 분석한 결과, 올해 1~3월 자사주 소각을 결정한 기업은 60곳으로 집계됐다. 소각 규모는 총 42조5207억원으로, 지난해 연간(13조2850억원) 대비 3배를 웃돌았다. 증가율은 220%를 상회한다.

이 같은 급증은 자사주 소각을 의무화한 상법 개정 영향으로 분석된다. 개정안에 따르면 기업이 새로 취득한 자사주는 1년 이내 반드시 소각해야 하며, 기존 보유 자사주도 일정 기간 내 소각하거나 보유·처분 계획을 주주총회에서 승인받아야 한다.

자사주 소각은 유통주식 수를 줄이는 효과가 있다. 발행주식 수가 줄어들면 주당순이익(EPS·기업 이익을 주식 수로 나눈 값)이 높아지는 구조여서 주주 입장에서는 주당 가치가 상승하는 효과를 기대할 수 있다.

이번 소각은 일부 대형 기업에 집중된 모습이다. 삼성전자가 14조8994억원으로 가장 큰 규모를 기록했고, SK하이닉스도 12조2400억원을 소각했다. 두 기업이 전체의 63.8%를 차지한다. 현금 여력이 있는 대형 기업 중심으로 자사주 소각이 진행되고 있다는 의미로 해석된다.

자사주 소각이 확대되면서 총수 일가 지배력에도 변화가 나타났다. 태광산업은 소각 전 78.94%에서 54.53%로 24.41%포인트 하락하며 감소폭이 가장 컸다. SK 역시 50.21%에서 31.87%로 18.34%포인트 낮아진 것으로 분석됐다.

삼성전자의 경우 자사주 소각 이후 이재용 회장 등 특수관계인 지분율이 19.95%로 낮아지며 20%선을 하회한 것으로 나타났다.

시장에서는 자사주 소각이 주당 가치 상승 요인(EPS 개선)으로 작용하는 동시에, 중장기적으로는 ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가 요인)’ 완화로 이어질 수 있다는 분석이 나온다.

이상헌 iM증권 연구원은 “개정 상법 시행으로 여러 제도가 맞물리며 기업 지배구조 전반을 변화시키는 기반이 마련되고 있다”며 “기업가치 할인 요인이 줄어들면서 밸류에이션 리레이팅(기업가치 재평가) 가능성이 있다”고 평가했다.