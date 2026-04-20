[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구는 위험 상황을 실시간 분석하는 ‘엣지형 AI 선별관제시스템’을 도입한다고 20일 밝혔다.

‘AI 선별관제시스템’은 관제요원의 육안 중심 모니터링 한계를 보완하기 위해 딥러닝 기술을 활용해 CCTV 영상 내 사람과 차량 등을 실시간으로 분석하는 시스템이다. 위험 상황과 이상행동(배회, 쓰러짐, 침입, 폭행 등) 발생 시 관제요원에게 즉시 표출해준다. 구는 2023년 방범용 CCTV 100대에 선별관제시스템을 처음 도입한 이후 적용 범위를 지속적으로 확대해왔다. 현재 전체 방범용 CCTV 4121대 중 약 49%에 해당하는 2011대에 적용·운영하고 있다. 현재 구가 운영 중인 AI 선별관제시스템은 CCTV가 촬영한 영상을 관제센터 서버로 전송하면 서버가 이를 일괄 분석하는 방식이다.

이번에 구가 본격 추진하는 엣지형 AI 선별관제시스템은 카메라 자체에 AI 기능을 탑재해 현장에서 촬영과 동시에 영상을 분석하는 것이 특징이다. 기존처럼 모든 영상을 관제센터로 보내는 대신 이상행동으로 선별된 정보를 전송해 탐지와 상황 전파, 대응 속도를 높일 수 있다는 것이 구 관계자의 설명이다.

구는 본격 도입에 앞서 2025년 9월부터 3개월간 엣지형 AI 카메라의 성능과 운영 적합성에 대한 사전 평가를 진행해 관제센터 환경에 최적화된 운영 모델을 마련했다. 이를 바탕으로 범죄 및 안전사고 위험이 있는 골목길 등을 중심으로 15개소에 33대를 우선 설치하고, 이달 말부터 운영에 들어간다. 이어 연말까지 150대를 추가 구축하고, 이후 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.