[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강남구가 국내 최대 ICT 전시회 ‘월드IT쇼 2026’에 참가한다고 밝혔다.

월드IT쇼는 과학기술정보통신부가 주최하고 한국무역협회 등 6개 기관이 공동 주관하는 국내 대표 정보통신기술 전시회다. 올해는 ‘생각을 넘어 행동으로: AI, 현실을 움직이다’를 주제로 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 열린다. 국내외 500여 개 기업이 약 1,400개 부스 규모로 참여해 AI·디지털 인텔리전스, 로보틱스·지능형 모빌리티, 공간지능·가상융합기술, 스마트라이프·데이터기술 등 첨단 기술과 혁신 사례를 소개한다.

구는 이번 전시에서 스마트도시 실증사업에 참여하며 기술력을 검증받은 혁신기업 5곳과 함께 ‘강남관’을 운영한다.

참여 기업은 2025년 제3회 ‘강남, 디지털을 품다’에 선정된 기업들이다. 세이브트리는 라이더(LiDAR) 기반 데이터를 활용한 3D 디지털 트리 트윈 조경관리 솔루션을, 파이퀀트는 공기질을 실시간으로 측정·관리하는 IoT 솔루션을 선보인다. 휴젝트는 에너지 하베스팅 기술을 적용한 자가발전 에너지 블록을 소개하고, 팀제로코드는 AI 기반 비즈니스 지원 키오스크형 디바이스를 전시한다. 지미션은 생성형 AI를 활용한 맞춤형 보도자료 생성 서비스를 소개할 예정이다.

구는 전시관 운영과 홍보를 지원하는 한편, 참여 기업들이 전시회 내 비즈니스 교류 프로그램인 ‘밍글링존(Mingling Zone)’에도 참여할 수 있도록 도울 계획이다.

조성명 강남구청장은 “강남구는 스마트도시 실증사업을 통해 민간의 혁신 기술을 도시 전반에 적용하고, 이를 기반으로 지속 가능한 스마트시티 모델을 구축해 왔다”며 “앞으로도 강남의 우수한 기술과 정책 성과를 국내외에 널리 확산하고, 기업들이 투자와 판로, 해외 진출 기회를 넓혀갈 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.