Z세대 겨냥해 배틀그라운드와 협업 게임 콘셉트 팝업·이벤트도 진행

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼성웰스토리가 글로벌 인기 게임 ‘PUBG: 배틀그라운드’와 협업한 프로모션을 Z세대 고객이 많은 군부대, 대학교 등의 구내식당에서 선보인다고 21일 밝혔다.

이번 프로모션은 급식업계의 미래 핵심 고객인 Z세대에 차별화된 브랜드 경험을 제공해 구내식당에 대한 더욱 친근하고 긍정적인 이미지를 형성하기 위해 기획됐다.

배틀그라운드는 고립된 섬에서 최대 100명의 이용자가 최후의 1인이 남을 때까지 생존 경쟁을 펼치는 배틀로얄 게임이다. 게임 운영사인 크래프톤은 삼성웰스토리의 고객사다.

삼성웰스토리는 이번 협업을 기념해 게임 세계관을 반영한 콘셉트와 메뉴를 준비했다.

먼저 ‘생존 맛전투, 오늘 점심 파밍하자’라는 콘셉트는 게임 내에서 생존에 필요한 아이템과 자원을 수집하는 행위인 파밍(Farming)이라는 용어를 메인으로 내세웠다.

한정 협업 메뉴인 ‘배틀그라운드 핫치킨덮밥’은 게임 속 미라마 사막 맵을 모티브로 만들었다. 참깨 가루를 올린 볶음밥으로 거친 전장의 질감을 표현하고 매콤한 가라아게를 얹었다. 게임 속 대표 방어 아이템인 ‘후라이팬’ 모양의 용기에 보급상자 데코픽과 함께 담아내 재미를 더했다.

구내식당은 게임의 대표 캐릭터인 ‘삼뚝맨’과 함께하는 대형 팝업존으로 꾸몄다. 체력 포인트인 ‘HP’를 높여주는 다양한 아이템 소품을 비치해 고객들이 게임 속 가상현실을 직접 경험할 수 있도록 했다.

현장에서 게임 속 아이템을 스펀지 장난감 총으로 맞히는 슈팅 게임과 퀴즈 이벤트도 진행한다. 응모에 참여한 고객들에게 추첨을 통해 배틀그라운드 한정판 공식 굿즈를 증정한다.

이번 프로모션은 게임 핵심 유저인 Z세대 남성 고객 비율이 높은 군부대, 경찰학교 등을 시작으로 주요 대학교 구내식당 등에서 순차적으로 제공될 예정이다.

삼성웰스토리 관계자는 “게임이라는 친숙한 콘텐츠를 통해 Z세대 고객들에게 구내식당의 새로운 매력을 전달하고자 했다”며 “앞으로도 고객의 라이프스타일과 취향을 분석해 특정 세대와 타겟에 최적화된 차별화된 식음 프로모션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.