[헤럴드경제=최원혁 기자] 결혼 후 시어머니의 잦은 호출로 스트레스를 받는다는 여성의 사연이 전해졌다.

최근 온라인 커뮤니티 ‘네이트판’에는 ‘제발 며느리 좀 그만 부르세요들’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “결혼하고 한 달에 한 번 이상은 꼭 호출하고 심하면 일주일에 한 번씩 본다”며 “온갖 행사와 이유를 만들어서 계속 부른다”고 토로했다.

참다못한 A씨는 “정도껏 해야 하는 거 아니냐”며 “유부 선배들이 다른 일정 있다고 말하면 점점 줄어든다고 해서 핑계를 댔는데도 ‘그럼 이날은?’, ‘저 날은?’, ‘언제 되냐’며 끝이 없다”고 밝혔다.

A씨는 “‘맞벌이라 주말에는 우리도 쉬어야 하고, 우리끼리 보내고 싶다’고 꼭 정확하게 지적을 해줘야 이런 상황이 중단되는 거냐”면서 “부모님 두 분 사이가 안 좋아서 아들을 보고 싶어 하는 마음은 이해하지만 이렇게까지 배려가 없을 줄은 몰랐다”고 토로했다. 그러면서 “이제 시부모의 호출이 오면 남편만 보내려고 한다”고 덧붙였다.

A씨는 “결혼 초에는 거의 매일 전화가 와서 겨우 끊어냈는데, 또 시작”이라며 “이 정도면 알아서 이해할 거라는 생각을 버리고 경계를 더 명확히 하려고 한다”고 밝혔다.

그러면서 “친정에는 부모님 생신, 명절, 어버이날 같은 날에만 둘이 같이 가고, 그 외에는 일부러 혼자 간다”며 “역지사지하려고 노력한다”고 설명했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “며느리가 종도 아니고, 왜 오가라 명령이냐”, “그냥 남편만 보내면 된다”, “핑계대지말고 솔직하게 말해서 끊어내라”, “남편이 중간에서 정리하지 못하면 쉽지 않은 상황이다” 등 다양한 반응을 보였다.