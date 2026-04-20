[헤럴드경제=윤채영 기자] 여야가 20일 특별감찰관 임명 절차에 착수하는데 합의했다.

천준호 민주당 원내수석부대표는 이날 서울 여의도 국회 인근 식당에서 진행한 한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표의 정례 오찬 이후 이같이 밝혔다.

특별감찰관이란 대통령의 친인척 등 대통령과 특수한 관계에 있는 사람의 비위행위에 대한 감찰을 담당하는 역할로 차관급 정무직 공무원에 해당한다.

천 원내수석부대표는 “특별감찰관 임명 절차와 관련해서 여야가 본격적인 협의를 시작하기로 했다”며 “이번주 23일 본회의가 예정돼 있는데 국정과제 법안 그리고 민생 법안을 적극적으로 협의해 최대한 많이 추진하기로 논의했다”고 말했다.

유상범 국민의힘 원내수석부대표는 “장특공(장기보유특별공제) 폐지를 철회하라는 야당의 입장을 다시 한번 여당에게 강하게 전달했고, 정동영 통일부 장관의 계속적인 문제에 대해 대통령께 정 장관을 경질하도록 요청할 것을 강하게 요구했다”고 말했다.

양당 원내대표는 매주 월요일마다 오찬을 통해 주요 사안들을 논의해 결정 사항을 발표하기로 했다.