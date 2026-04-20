[헤럴드경제=장연주 기자] 조기 퇴직, 명예퇴직으로 일자리를 잃은 5060 중장년층에게 한달에 무려 369만원을 벌 수 있는 인기 자격증에 관심이 쏠리고 있다. 바로 ‘타워크레인운전기능사’ 자격증인데, 대졸 신입사원 초임 보다 높은 월급을 받을 수 있는 것으로 알려져 화제가 되고 있다.

고용노동부와 한국직업능력연구원이 2020년부터 2024년까지 5년간 만 50세 이상 65세 미만 국가기술자격 취득자 약 51만 명의 데이터를 분석한 결과, 첫 취업처의 월 보수액이 가장 높은 자격증 1위는 타워크레인운전기능사로 분석됐다.

특히 타워크레인운전기능사를 취득한 중장년층이 첫 일자리에서 받은 평균 월급은 369만 원으로 분석 대상 자격 중 가장 높았다.

이는 대졸 신입사원 초임인 300만~310만 원 수준보다 월등히 높은 수치다.

2위는 천공기운전기능사(월 326만원), 3위는 불도저운전기능사(월 295만원), 4위·5위는 기중기운전기능사와 철근기능사로 각각 월 284만원이었다.

해당 자격증의 공통점은 모두 건설 중장비 분야라는 것이다. 복잡한 건설 현장 환경에서는 인간의 섬세한 조작 능력이 필수적이라 자동화로 쉽게 대체되지 않는 직업군이다.

또 6개월 안에 취업이 가장 잘 되는 자격증 1위는 ‘공조냉동기계기능사’가 차지했다.

실제로 취득자의 54.3%가 6개월 안에 취업에 성공한 것으로 알려졌다.

공조냉동기계기능사는 건물의 냉난방 시스템을 설치하고 관리하는 기술자를 인증하는 자격증이다. 요즘 모든 건물에 냉난방 시설이 갖춰져 있고, 큰 건물에는 기계실이 따로 있을 정도라 수요가 계속 늘고 있다.