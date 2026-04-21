중소 제조 현장 혁신에 64장 스타트업 AI 생태계 조성에 200장 6월부터 현장 보급…AI 인프라 격차 해소

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부는 ‘국가 인공지능(AI) 프로젝트’에 따라 확보한 그래픽처리장치(GPU) 264장을 중소기업 제조 현장과 창업기업 혁신에 지원한다고 21일 밝혔다.

앞서 과학기술정보통신부는 지난 1일 추가경정예산을 토해 정부가 확보한 GPU 1만장 중 3000여장을 부처별 사업에 연계 지원하는 ‘국가 AI 프로젝트’에 공급하기로 했다.

중기부는 ▷중소 제조 특화 멀티 AI 에이전트 개발 사업(AI 에이전트) ▷혁신 AI 스타트업 전략 기술 상용화 및 인공지능 전환(AX) 가속 프로젝트(초격차 스타트업) 등 2개 과제를 신청해 모두 선정됐다.

이에 따라 AI 에이전트 과제 64장, 초격차 스타트업 과제 200장으로 총 264장의 GPU를 확보했다.

이번 국가 프로젝트로 배분된 GPU 자원은 전량 중소·벤처기업과 창업기업에 지원된다. AI 인프라 부족으로 어려움을 겪는 기업의 기술 개발과 사업화에 활용된다.

중기부가 시행 예정인 2개 과제는 공모 및 선정평가(4~5월)를 거쳐 올해 6월부터 지원한다. 과제에 선정된 기업들은 민간 데이터센터(NHN클라우드)와 연계해, 센터가 보유한 GPU를 원격으로 이용하는 서비스(클라우드 방식)를 연말까지 무상으로 지원받을 수 있다.

박용순 중기부 중소기업정책실장은 “제조 현장의 AI 기반 사업모델을 추진하는 스타트업에게 실질적인 도움이 될 것”이라며 “중기부는 제조 현장과 창업 생태계 전반에 AI 활용을 확산해 기업의 성장 기반을 강화해 나겠다”라고 밝혔다.