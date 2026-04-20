[헤럴드경제=양대근 기자] 국회 재정경제기획위원회는 20일 신현송 한국은행 총재 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했다.

재경위는 이날 오후 국회에서 전체회의에서 이같이 의결했다고 밝혔다. 앞서 재경위는 지난 15일 신 후보자에 대한 인사청문회를 진행한 바 있다.

하지만 야당이 요구한 영국 국적인 신 후보자의 딸 관련 자료 등이 제출되지 않으면서 당일 보고서 채택은 불발됐다.

재경위는 지난 17일에도 회의를 열었으나 “신 후보자의 딸이 한국 여권을 불법 재발급 받고, 출입국 심사 때 이를 제시한 사실 등이 자료로 확인됐다”는 야당 측 주장이 나오면서 보고서는 다시금 채택되지 못했다.

국민의힘 소속의 임의자 재경위원장은 이날 “대내외 경제 상황이 엄중하기 때문에 한국은행 총재라는 직위의 공백이 있어서는 안 된다는 점은 많은 위원님들께서 공감하시는 부분”이라면서 “딸 관련 논란도 보고서에 병기하겠다”고 밝혔다.

한은 총재 후보자에 대한 인사청문 경과보고서가 청문회 당일 채택되지 않은 것은 한은 총재를 대상으로 인사청문회가 도입된 2014년 이후 처음이다.