강남 도심에 2660㎡ 규모 웰니스 허브

AI 정밀 진단 통한 맞춤형 뷰티 설계

전문 클리닉 더나와 윔의 초개인화 케어

웰니스하우스서울 입구
웰니스하우스서울 입구

[헤럴드경제=김명상 기자] 질병 없이 건강한 삶을 유지하려는 ‘롱제비티’ 트렌드에 발맞춘 초대형 웰니스 허브가 강남에 문을 열었다.

지난 8일 서울 강남역 인근에 개장한 ‘웰니스하우스서울’은 의료, 뷰티, 푸드, 라이프스타일 서비스를 하나로 연결한 시설로 총 2660㎡ 규모로 구축됐다.

최근 건강 관리 패러다임이 문제 발생 후 치료하는 것에서 일상 속 건강 수명을 설계하는 ‘롱제비티(Longevity)’로 전환되고 있다는 것에 착안한 것이 특징이다.

1층 ‘웰니스하우스서울 스토어’는 AI 정밀 진단을 통해 개인별 피부와 컨디션을 분석하고 최적화된 루틴을 제안한다. F&B 공간 ‘스웰니시’는 해당 데이터를 바탕으로 특화 원료를 사용한 맞춤형 음료를 제공한다.

웰니스하우스서울의 더나 클리닉
웰니스하우스서울의 더나 클리닉

지하에는 전문 클리닉 ‘더나’와 ‘윔’이 입점했다. ‘더나’는 생애주기별 전문 케어 프로그램을 운영하며, ‘윔’은 식습관과 체형, 마음 건강을 분석해 초개인화 서비스를 제공한다. 또한 ▷인프라 레드 ▷옥시젠 챔버 ▷크라이오 테라피 ▷에어프레셔 등 5가지 전문 기기 관리 프로그램으로 회복을 돕는다.

현재 웰니스하우스서울은 개장을 기념해 4월 한 달간 프리미엄 기프트 증정 행사 등을 포함한 그랜드 오픈 프로모션을 진행 중이다. 기간 동안 1층 스토어에서 제품을 구매하면 구매 금액 및 수량에 따라 F&B 라운지 스웰니시 음료 교환권을 비롯해 고기능성 마스크팩, 멀티밤 등의 사은품을 증정한다.

웰니스하우스서울 관계자는 “건강은 생애주기에 맞춰 설계하고 관리하는 영역으로 진화하고 있다”며 “향후 의료, 데이터, 뷰티, 영양, 라이프스타일을 통합하고 한 곳에서 관리하는 한국형 뉴 웰니스 라이프스타일의 새로운 모델을 제시하는 공간이 될 것”이라고 밝혔다.


terry@heraldcorp.com