이창용 총재 송별 간담회 “사이버보안 대응 정보공유·국제 규제 논의” “중동사태, 아시아 공급망發 시장 충격 우려도”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 이창용 한국은행 총재가 ‘미토스 쇼크’가 확산되면서 인공지능(AI)의 발전 속도에 걸맞은 규제·통제 체계 마련이 시급한 과제로 부상하고 있다고 진단했다.

이 총재는 20일 송별 기자간담회에서 퇴임 전 마지막 일정으로 미국 워싱턴DC에서 열린 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에 다녀온 후 “앤트로피의 미토스로 사이버 시큐리티가 굉장히 큰 이슈가 됐다”고 말했다.

미토스는 앤트로픽이 개발한 보안 특화 AI 모델이다. 오래된 소프트웨어 보안 취약점을 찾아내고 악용 가능성까지 분석할 수 있는 것으로 알려지면서 보안 업계 안팎에서는 이러한 기능이 은행과 같은 금융시스템 공격에도 활용될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

이 총재는 “미국 정부는 약 40~50개 기관이 참여하는 방식으로 대응 방안을 시험하는 파일럿을 진행 중이지만 유럽 등 다른 지역은 참여하지도 못하고 있고 미국은 일단 기다려보라고 하는 입장”이라며 “미국뿐만 아니라 연결돼 있는 다른 나라도 어떻게 해결할 것이냐가 문제가 됐다”고 말했다.

그러면서 “(이에 따라) 정보 공유를 어떻게 할 것인지, 국제적으로 어떤 규제 체계를 마련할 것인지가 굉장히 많이 다뤄졌다”고 말했다.

아울러 중동 사태가 장기화할 경우 물가 상승을 넘어 생산 공급망에도 영향을 줄 수 있다는 진단도 나왔다. 이 총재는 중동 사태 대해 “향후 어떻게 진전될지 아무도 잘 모르겠다는 것이 공통된 인식으로, 좀 더 지켜봐야 한다는 의견이 많았다”고 말했다.

이어 “러시아·우크라이나 전쟁 때는 유럽이 에너지 충격을 크게 받았지만, 이번에는 아시아와 아프리카가 더 큰 영향을 받을 것이라는 평가가 많았다”고 전했다.

유럽의 경우 에너지 사용이 난방 등 소비 중심에 머물고 제조업 비중이 상대적으로 낮아, 원유 공급 차질이 발생하더라도 공급망에 미치는 영향은 제한적인 편이다.

반면 아시아는 원유 기반 제조업 의존도가 높아 몇 개월간 원유 공급이 원활하지 않을 경우 인플레이션뿐 아니라 생산 감소 등 실물경제 충격이 커질 수 있다는 우려인 것이다.

이 총재는 “(예컨대) 우리나라가 원유를 안정적으로 확보하지 못하면 항공유 생산에도 차질이 빚어 전 세계에도 영향을 줄 수 있는 구조”라며 “(아시아 지역은) 원유를 기반으로 한 제조업 비중이 높기 때문에 원유 공급이 수개월 이상 원활하지 않을 경우 인플레이션 영향뿐만 아니라 생산 차질로 생기는 문제가 상당할 것”이라고 말했다.