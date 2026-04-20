수도권 전월比 61% 감소 ‘월간 최저’ 지방 8524가구 입주 전체 73% 집중

다음달 전국 입주물량이 약 1만가구인 것으로 나타났다. 특히 수도권은 3000여 가구에 불과해 올해 월별 기준 최저 수준을 기록했다.

20일 부동산 플랫폼 직방 조사에 따르면 올해 5월 입주물량은 1만1685가구로 집계됐다. 이는 전년동기(1만7387가구) 대비 32.8%, 전월(1만6311가구) 대비 28.4% 줄어든 수치다. 4월 물량 반등 이후 한 달 만에 다시 감소했다.

권역별로는 수도권이 3161가구, 지방이 8524가구로 지방 물량이 전체의 73% 가량을 차지한다. 수도권은 전월(8193가구) 대비 61.4% 감소하며 올해 월별 기준으로 가장 적다. 지방은 전월 대비 소폭 늘며 경상권과 충청권을 중심으로 공급이 이어질 예정이다.

서울의 경우 소단지 위주로 입주가 진행되고 경기와 인천에서 각각 한두 단지씩 공급되며 입주물량이 다소 줄었다. 서울은 3개 단지에서 296가구가 입주한다. 송파구 가락동 더샵송파루미스타(179가구)와 강동구에서 디아테온(길동, 64가구), 비오르(VIORR)(천호동, 53가구)가 입주한다. 규모가 크지 않은 단지들로 구성돼 있어 서울 내 수급에 미치는 영향은 제한적이다.

경기권은 ▷화성시 806가구 ▷안양시 538가구 ▷시흥시 400가구 ▷성남시 320가구 등 5개 단지에서 2064가구가 입주한다. 인천은 루원시티 도시개발사업지구에 위치한 루원시티서한이다음(서구 가정동, 801가구) 1개 단지가 입주한다.

지방은 ▷경상북도 2888가구 ▷경상남도 1390가구 ▷대전광역시 1349가구 ▷충청북도 874가구 ▷전북특별자치도 873가구 ▷부산광역시 638가구 ▷광주광역시 312가구 ▷대구광역시 200가구 등 총 8524가구 13개 단지가 입주한다. 경북에 물량이 집중되는 가운데, 충청·경남 등지에서 중소 규모 단지 위주로 입주가 예정돼 있다.

5월 수도권 입주물량 감소는 일시적인 단기 조정 구간으로, 6월부터는 연내 월평균 수준으로 회복될 것으로 관측된다. 이에 따라 시장 전반에 구조적인 영향을 미칠 가능성은 제한적이라는 게 전문가 분석이다.

다만 김은선 직방 빅데이터랩장은 “입주물량 감소는 임대차 시장의 불안을 자극할 수 있다”며 “여기에 전세대출 규제와 갭투자 축소로 임대 물량 공급 여건도 일부 제약을 받으면서, 단기적으로 전세시장 내 수급 불안이 나타날 가능성이 있다”고 말했다.

이어 “그러나 이러한 흐름은 시장을 투자 중심에서 실수요 중심으로 재편하는 과정으로도 해석된다”고 덧붙였다. 신혜원 기자