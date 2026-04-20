서울시 ‘시민 비만 탈출의 해’ 선언 ‘체육시설 5만원 바우처’ 등 마련

서울시가 서울 전역을 ‘운세권’으로 만든다. 비만 환자를 집중관리하고, 체육시설 모바일 바우처도 제공한다. 체력인증센터를 확충하고 직장과 학교로 찾아가는 체력장을 운영한다.

서울시는 이 같은 내용이 담긴 ‘서울시민 비만율 저감 방안’을 20일 발표했다. 서울시는 ‘2026 서울, 비만 탈출 선언’을 통해 식습관 개선부터 첨단 기술을 활용한 일상 관리까지 통합적인 비만 대응 체계를 가동하기로 했다.

오세훈(사진) 서울시장은 이날 여의나루역 러너스테이션을 찾아 “비만은 건강수명과 삶의 질, 도시 경쟁력과 직결되는 핵심 과제이자 더 이상 개인의 의지에만 맡길 수 없는 공공 건강 문제”라며 “서울시는 그간 ‘손목닥터9988’을 중심으로 선제적인 건강정책을 추진해 왔으며 이제는 한 걸음 더 나아가 시민 누구나 건강한 식생활을 쉽게 실천하고 가까운 곳에서 자연스럽게 운동할 수 있는 건강의 출발선이 공평한 도시를 만들겠다”고 말했다. 우선 서울시는 체질량지수(BMI) 30 이상 고비만 시민 8만명에게는 1인당 5만원의 체육시설 이용 모바일 바우처를 지급한다. 이 바우처는 수영장, 요가, 피클볼 등 다양한 운동 종목에 사용할 수 있다. BMI 25 이상인 시민에게는 보건소 대사증후군 클리닉과 연계한 ‘특별 체력 돌봄’ 6개월 집중 관리 패키지를 제공한다. BMI 25 이상은 1단계 비만, 30 이상은 2단계 비만에 해당한다. 박병국 기자