장애인체육 활성화 공감대 확산…시각축구·휠체어농구 체험존도

[헤럴드경제=김진 기자] 프로-스펙스가 FC서울·대한장애인체육회와 함께 지난 18일 서울월드컵경기장에서 ‘2026 패럴림피언과 함께하는 장애인스포츠 페스티벌’을 개최했다고 밝혔다.

이번 동계패럴림픽에서 금메달 2개를 포함해 메달 5개를 획득한 파라 노르딕스키 김윤지 선수가 매치볼을 전달했다. 파라 스노보드 동메달리스트 이제혁 선수는 시축을 맡았다. 휠체어컬링 은메달리스트 백혜진·이용석 선수도 FC서울 사전 이벤트에 참여했다.

시각축구·휠체어농구 등 장애인스포츠 체험 부스도 운영했다. 스포츠를 매개로 장벽 없는 소통의 가능성을 확인하고, 장애인스포츠에 대한 대중적 공감대를 높였다는 호평을 받았다.

한편 프로-스펙스는 2024년 파리 패럴림픽부터 대한장애인체육회를 후원하고 있다. FC서울과는 2022년부터 공식 킷 서플라이어 파트너십을 이어오고 있다.

프로-스펙스 관계자는 “다양한 파트너십을 통해 스포츠가 가진 선한 영향력을 사회 전반에 확산시킬 수 있도록 건강한 스포츠 생태계 조성에 앞장설 것”이라고 말했다.