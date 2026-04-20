27일부터 고유가 피해지원금 지급…생필품 중심 할인 행사

[헤럴드경제=정대한 기자] 편의점 업계가 오는 27일부터 정부가 지급하는 ‘고유가 피해지원금’ 지급 시기에 맞춰 생필품을 중심으로 대규모 할인 프로모션에 나선다.

먼저 CU는 21일부터 다음 달 31일까지 약 40일간 통합 할인 행사를 진행한다. 행사 상품은 라면, 즉석밥, 티슈 등 생활에 밀접한 품목 50여종이다. 번들 중심의 대용량 할인과 초특가 상품을 내세웠다. 주류 카테고리에서는 아사히, 삿포로 등 6입 상품을 최대 56% 할인한다. 화장지, 물티슈 등도 유사 상품 대비 40% 낮췄다.

상품 30여종을 대상으로는 할인 폭이 확대되는 ‘다다익선’ 결제 혜택을 마련했다. 행사 카드로 1만원 이상 구매하면 별도 절차 없이 10% 할인이 적용된다. 2만원 이상 구매하면 포켓CU 멤버십을 통해 25% 할인 혜택을 받을 수 있다. 27일부터는 쌀·두부·과일 등 식재료 행사를 연다.

GS25도 간편식부터 가공식품 등 2500여종이 넘는 상품을 대상으로 대규모 실속 할인 행사를 마련했다. 27일부터 다음 달 31일까지는 자체브랜드(PB) ‘혜자로운’과 ‘리얼프라이스’ 상품을 중심으로 25% 할인 행사를 한다. 즉석밥·화장지·계란 등 구매 빈도가 높은 생활필수품 17종도 할인한다.

또 5월 15일까지는 라면·스낵·아이스크림 등 고객 구매 빈도가 높은 상품 46종을 대상으로 ‘초특갓세일’ 행사를 연다. 기존에 매월 1일부터 시작하던 행사를 피해지원금 지급 시기에 맞춰 앞당기고, 품목도 10가지 이상 늘렸다.

세븐일레븐은 5월 한 달간 상품 2000여종을 할인한다. 계란·두부·콩나물 등 신선식품 18종을 비롯해 육류 상품인 ‘신선을새롭게국내산항정살’·‘신선을새롭게한입삼겹살’ 2종을 반값에 판매한다.

탄산음료 원플러스원(1+1) 등 음료 200여종도 저렴하게 선보인다. 맥주 23종은 최대 반값이다. 월간 정기 행사인 ‘세세세일’에서 나뚜루 아이스크림을 두 개 구매하면 40% 할인을 제공한다. 세세세일 행사에 해당하는 상품 23종을 5월 15일까지 카카오페이머니로 결제하면 추가 20% 할인이 적용된다.

이마트24도 5월 한 달간 신선식품과 간편식, 생활필수품을 할인한다. 행사 상품들은 원플러스원(1+1), 투플러스원(2+1) 혜택에 더해 행사 카드 결제 시 30% 할인이 중복으로 적용된다.

이달 말까지는 자체브랜드(PL) ‘옐로우’(Ye!low)의 전 품목과 생활필수품 11종을 대상으로 네이버페이로 결제하면 30%를 환급해 준다. 인기 맥주 번들 9종에 대해서는 20% 환급 혜택을 제공한다.