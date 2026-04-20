“현대차 투자, 새로운 꿈의 시작…메가특구 실제 시도를 새만금에서”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 20일 새만금 개발사업과 관련 “국토대전환의 첫 시금석을 만들어야 한다”고 강조했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 ‘새만금·전북 대혁신 태스크포스(TF) 2차 회의’ 에서 “(새만금 개발사업은) 5극3특 국가 균형발전 전략의 대표적 선도 모델이 만들어져야 한다”면서 “오늘부터 더 속도를 내서 진도를 나가도록 하겠다”며 이같이 말했다.

5극3특은 수도권 1극 체제에서 벗어나 전국을 5개의 초광역권(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권)과 3개의 특별자치도(강원·전북·제주)로 재편하는 국가 균형 발전 전략이다

또 김 총리는 “현대자동차 그룹이 새만금에 9조원 규모의 대규모 투자 계획을 발표한 것은 한 대기업의 한 지역에 대한 투자라기보다는 대한민국의 새로운 꿈의 시작”이라고 평가했다.

그러면서 “20여년 전부터 새만금이 농업 관련 비전에 국한되지 말아야 한다고 생각해왔다”며 “수소 에너지, AI(인공지능) 데이터센터, 로봇, 에너지 전환, 디지털 전환, 제조혁신이 결합한 미래 산업 생태계의 집약체가 생긴다는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.

또 특정 지역에 예외적 권한과 혜택을 부여하는 ‘메가특구’ 제도를 논의했던 최근 ‘규제합리화위원회’ 회의를 거론하며 “(메가특구의) 최초의 실험, 실제 시도를 새만금에서 하자”고 강조했다.

이어 “(사업 추진에) 속도와 의지가 정말 중요하다. 강력한 의지를 갖고 빛과 같은 속도로 (해야 한다)”며 “(현대차가) 과감한 발상을 하고, 정부가 함께 움직여 새만금 투자 프로젝트에서 대한민국이 성과를 냈으면 좋겠다”고 기대했다.