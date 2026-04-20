[헤럴드경제=함영훈 기자] 원주시가 최근 중동 정세 불안으로 어려움을 겪고 있는 지역 내 수출기업의 판로 다변화를 위해 베트남시장 개척단을 꾸린다.

‘2026년 원주시 우수제품 베트남 시장개척단’지원 사업은 급변하는 글로벌 통상 환경에 선제적으로 대응하고, 성장 잠재력이 높은 동남아 핵심 거점인 베트남 시장을 집중 공략해 지역 우수제품의 안정적인 수출 기반을 조성하기 위해 마련됐다.

시장개척단은 오는 6월 15~19일 베트남을 방문해 수출 세미나, 수출 상담회, 유통시장 조사 등을 진행할 예정이다.

참여 대상은 원주시에 본사 또는 공장을 둔 중소 제조기업이다. 선정된 기업에는 바이어 매칭, 행사장 및 차량 임차, 통역 서비스 등이 제공되며, 항공료와 숙박비는 50% 범위 내에서 최대 80만 원까지 지원된다.

참여를 희망하는 기업은 4월 20일부터 5월 1일까지 강원특별자치도경제진흥원을 통해 신청할 수 있다.

원주시 관계자는 “중동 정세 악화로 수출 리스크가 커지는 상황에서 베트남은 우리 기업에 매력적인 대체 시장이자 전략적 요충지”라며, “시장개척단 파견 이후에도 성과를 분석해 하반기 특판 행사나 현지 대형 유통사 입점 등 후속 지원을 이어가겠다”라고 말했다.