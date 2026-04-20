메이플스토리·스타워즈·용궁·쿠키런 여행객이 주인공 되어 미래과학 즐기기

[헤럴드경제=함영훈 기자] 올봄 롯데월드 어드벤처가 게임 ‘메이플스토리’와 ‘쿠키런’, 전래동화 ‘용궁’, 영화 ‘스타워즈’ 등 가상 세계의 실제 모습으로 변신한다.

20일 롯데월드에 따르면, 최근 넥슨의 대표 온라인 게임 메이플스토리 IP를 접목한 ‘메이플 아일랜드 존’을 오픈했다. 600평 규모의 아일랜드는 게임 속 맵을 그대로 옮겨온 듯한 연출과 알록달록한 색감으로 온라인 세계가 현실에 펼쳐진 듯하다.

메이플 콘셉트에 맞춰 새로 구축한 3개의 어트랙션 중 롤러코스터 ‘스톤익스프레스’는 신비의 숲 ‘아르카나’를 콘셉트로 조성됐다. ‘아르카나라이드’는 ‘정령의 나무’를 중심으로 속도감 있게 레일을 따라 도는 어트랙션이다. 파스텔 톤의 보랏빛으로 꾸며지고 곳곳에 신비로운 정령들이 있다.

‘에오스타워’는 장난감 왕국 ‘루디브리엄’을 테마로 한 12m 드롭형 어트랙션이다. 타워 꼭대기에는 메이플스토리의 보스 몬스터 ‘핑크빈’이 있어 귀여움을 더했다. 기존 어트랙션 ‘자이로스핀’도 ‘핑크빈’ 콘셉트로 변신했다.

‘핑크빈’, ‘예티’, ‘돌의 정령’, 보스 몬스터 ‘파풀라투스’, ‘리본돼지’, ‘주황버섯’ 등 포토존도 많다. 다양한 F&B 매장이 메이플 여행자의 군침을 돋운다. 이 축제는 6월 14일까지 이어진다.

최근 500m 상공 롯데월드타워 외부의 브릿지투어를 재개한 서울스카이는 내부에 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 한 ‘스타워즈’ 체험공간 ‘스타워즈:어버브 더 갤럭시’를 구축했다. 오는 6월28일까지 협업이 이어진다.

여정의 시작인 지하 1층 웰컴존은 은하 세계의 관문을 연상시키는 공간으로 연출됐다. ‘다스베이더’와 ‘스톰트루퍼’ 캐릭터 설치물이 관람객들을 맞는다.

입장 공간은 과거 은하계로 진입하는 우주 통로처럼 꾸며졌다. 바닥부터 천장까지 이어지는 조명과 스타워즈 캐릭터를 표현한 별자리가 어우러져, 마치 은하 속을 지나가는 듯한 기분을 느끼게 한다.

117층까지 1분만에 오르는 스카이셔틀은 LED 조명과 그래픽 요소를 활용해, 빛처럼 빠르게 이동하는 ‘워프’ 구간을 연출했다. 서울스카이의 마지막 관람층인 121층은 스타워즈 시리즈에 등장하는 다양한 우주선에서 영감받은 내부로 꾸며졌다.

‘다스베이더’ 캐릭터가 등장하는 홀로그램 뒤로, 줄지어 서있는 ‘스톰트루퍼’ 캐릭터들은 마치 스타워즈 영화 속으로 들어선 듯한 기분이 들게 한다. 지하 2층에는 5월 개봉을 앞둔 ‘만달로리안과 그로구’ 테마 공간이 마련된다.

롯데월드 아쿠아리움은 데브시스터즈의 대표 IP ‘쿠키런’과 협업해 선보인 봄 시즌 축제 ‘쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’을 진행 중이다.

6월 7일까지 진행하는 이번 축제는 한국 전래동화 ‘용궁’을 주제로 아쿠아리움을 연출했다. ‘용감한 쿠키’, ‘밀키웨이맛 쿠키’ 등 캐릭터가 등장하며, 해양생물 관람과 캐릭터 체험을 결합한 공간 연출로 용궁 분위기를 연출했다.

아쿠아리움에는 총 9개 테마존이 마련됐다. 입구 ‘웰컴존’을 시작으로 ‘향기가득 연꽃 낙원’, ‘꿈꾸는 인어의 바다’, ‘푸른 해초숲’, ‘컬러링 체험존’ 등이 이어지며, 메인 수조의 ‘신비로운 용궁의 입구’와 ‘비밀 물결통로’, 극지방 존의 ‘용왕의 보물창고’ 등으로 구성됐다. 관람 동선에 맞춘 테마형 공간 구성으로 체험 요소를 강화했다.

롯데월드 몰입형 공간인 이머시브 플랫폼 ‘딥’은 오는 5월 3일까지 일정으로 글로벌 애니메이션 ‘천관사복(天官赐福))’의 국내 최초 애니메이션 원화 전시회인 ‘천지유광’을 선보이고 있다. ‘딥’은 지난해 10월 오픈한 IP 전용관으로, 콘텐츠를 다양한 형태로 몰입감 있게 즐길 수 있는 곳이다. 여기서 관람객들은 단순히 전시를 감상하는 것을 넘어 콘텐츠 세계로 직접 들어가는 듯한 체험을 한다.

올봄 잠실 석촌호수 안팎에 구축된 SF 현실판은 공상 영화·게임을 끝내 현실세계에 구현한 K-과학기술의 우수성을 목도하는 듯하다.