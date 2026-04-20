[헤럴드경제=장윤우 기자] 홍준표 전 대구시장이 보수 성향 유튜버들을 ‘앵벌이’로 규정하며 한국 보수 정당의 몰락을 자초했다고 직격했다.

20일 홍 전 시장은 자신의 페이스북에 “틀튜버들은 죄다 보수정당의 앵벌이에 불과한데 그 앵벌이들의 포로가 되어 한국 보수정당이 헤맨 지 오래됐다”고 적었다. ‘틀튜버’는 틀니와 유튜브를 합친 말로 보수 성향 노인층을 겨냥한 유튜버를 뜻한다. 그는 “하물며 대통령도 그 앵벌이들에 놀아났으니 정권이 안 망할 리 있나”라고 했다.

지방선거 패배 이후를 향한 비판도 이어졌다. 홍 전 시장은 “이제 지방선거 참패하고 나면 서로 니 탓이라고 손가락질로 날을 지새울 것”이라며 “지도자다운 사람 하나 없이 잡새들만 난동 부리는 이익집단의 쌩얼을 보이게 될 것”이라고 했다.

그는 “어쩌다 한국 보수세력이 저렇게 망조가 들었을까”라며 “보수·진보의 양 날개로 세상이 밝아지는데 부러진 한쪽 날개를 치료할 길이 없으니 참으로 안타깝다”고 했다.

홍 전 시장은 전날인 19일에도 SNS에 자신을 향한 ‘배신자 프레임’을 반박하는 글을 올린 바 있다. 이틀 연속 보수 진영을 향한 직격탄을 날린 셈이다. 그는 이날 이재명 대통령과 청와대에서 비공개 오찬을 가진 뒤 여권 일각에서 ‘민주당 입당설’ 등이 흘러나오는 상황에서 이 같은 글을 게시했다.