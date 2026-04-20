‘제23회 국제그린에너지엑스포’ 고효율 태양광 모듈 등 주력 제품 전시

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 22일부터 3일간 대구 엑스코에서 열리는 제23회 국제그린에너지엑스포에 참가한다고 20일 밝혔다.

국제그린에너지엑스포는 재생에너지 기업 300여개사가 참가하는 한국 최대 규모의 신재생에너지 전시회이다. 대구광역시, 경상북도가 주최하고 대구 엑스코, 신재생에너지 분야 4개 협회가 공동으로 주관한다.

한화큐셀은 ▷글로벌 시장에서 고객들의 좋은 반응을 얻고 있는 고출력 모듈 및 영농형 맞춤 제품 ▷국내 특성에 적합한 유휴부지 설루션 등 다양한 모듈 라인업을 전시한다.

주력 제품인 큐트론은 N타입 웨이퍼를 사용한 탑콘 모듈이다. 업계 최고 수준의 발전효율을 제공해 국내외 시장에서 호응을 얻고 있다. 한화큐셀은 농촌 소득 증대와 재생에너지 보급 확대를 동시에 꾀하는 햇빛소득마을 전용 신토불이 영농형 모듈과 수면에 설치가 가능한 수상형 모듈도 전시한다.

한화큐셀이 선도적 상용화를 목표로 연구개발하고 있는 차세대 고효율 태양전지인 페로브스카이트 탠덤 셀(이하 탠덤 셀)도 소개된다. 탠덤 셀은 실리콘 셀의 이론적 한계효율인 29%보다 약 1.5배 높은 44%의 이론적 한계효율을 지녔다. 같은 면적에서도 더 많은 전력을 생산할 수 있을 것이다.

한화큐셀은 2029년 탠덤 제품 상용화를 목표로 연구개발과 투자에 집중하고 있다. 2024년부터 진천공장에 탠덤 제품 양산화 연구를 위한 파일럿 라인(시험생산 라인)을 구축해 운영 중이다. 2024년 말 상업용 대면적(M10) 탠덤 셀 효율을 독일 제3자 연구기관으로부터 세계 최초로 인증 받는 등 가시적인 성과도 달성했다.

에너지 시스템 제품군도 선을 보인다. 모듈에서 생산된 전기를 직류(DC)에서 교류(AC)로 바꿔주는 인버터(전력변환장치) 큐볼트(Q.VOLT)가 대표적이다. 한화큐셀이 자체 개발한 모니터링 RTU(리모트 터미널 유닛) 제품과 모니터링 플랫폼인 큐허브(Q.HUB)도 소개한다. 2개 제품은 인버터에 연계돼 원격으로 발전소를 관리하고 제어할 수 있도록 돕는다.

미국 시장에서 제공하고 있는 자원순환 솔루션 서비스 등 신사업도 소개된다. 한화큐셀은 미국에서 태양광 모듈 재활용 사업 에코리사이클을 시작, 미국 조지아주 카터스빌 솔라허브 인근에 연간 최대 50만장의 폐모듈을 처리할 수 있는 재활용 센터를 가동하고 있다.

유재열 한화큐셀 한국사업부장은 “앞으로 페로브스카이트 탠덤 등 차세대 기술력과 에너지솔루션 역량을 지속적으로 강화해 국내 재생에너지 산업의 경쟁력을 높이고 정부의 태양광 설비 보급 확대 정책에 기여할 것”이라고 말했다.