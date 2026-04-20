AI Agent 기반 ‘공간 지능’ 공동 연구 본격화 제조·물류·실내 작업 환경 테스트베드 구축 추진 3D 공간 데이터 앞세워 글로벌 로봇 시장 공략

[헤럴드경제=홍석희 기자] AI 기반 3D 공간 데이터 기업 아키스케치는 로봇 기술 기업 와트와 ‘AI 에이전트(Agent) 기반 3D 공간 지능’ 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 지난 17일 오후 2시 서울 성수동 아키스케치 오피스에서 진행됐다. 협약식에는 이주성 아키스케치 대표와 최재원 와트 대표가 참석해 양사의 기술 협력 방향을 공유했다.

양사는 이번 협력을 통해 공간을 이해하고 스스로 판단하는 지능형 로봇 운영 환경 구축에 나선다. 아키스케치가 보유한 AI 기반 공간 시뮬레이션과 3D 데이터 처리 기술, 와트의 로봇 시스템 설계 및 현장 운영 역량을 결합해 공간 인식 기반 자율 이동과 로봇 운영 최적화 기술을 공동 연구할 계획이다.

주요 협력 분야는 공간 인식 기반 자율 이동 및 로봇 운영 기술, 제조·물류·실내 작업 환경 적용을 위한 테스트베드 구축, 공동 사업화와 글로벌 시장 진출 등이다.

와트는 자율주행 기반 로봇 시스템과 산업 현장 적용 기술을 보유한 기업으로 물류·제조 환경에서 로봇 운영 효율과 자동화를 구현하는 데 강점을 갖고 있다. 실제 산업 현장 중심의 적용 경험을 바탕으로 다양한 환경에서 로봇 활용도를 높여온 점이 특징이다.