3타 줄여 16언더파…시즌 3번째 톱5 피츠패트릭, 셰플러와 연장전서 우승

[헤럴드경제=조용직 기자] 김시우가 PGA투어 시그니처 이벤트인 RBC 헤리티지(총상금 2000만달러)에서 3위의 성적을 거뒀다.

김시우는 20일(한국시간) 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프 링크스(파71·7243야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 4개와 보기 1개를 묶어 3언더파 68타를 치면서 최종 합계 16언더파 268타를 적어냈다.

그는 연장전 끝에 우승을 차지한 맷 피츠패트릭(잉글랜드), 2위 스코티 셰플러(미국·이상 18언더파 266타)에 이어 2타 차로 3위에 올랐다.

지난 시즌 단 한 차례 ‘톱5’ 성적을 냈던 김시우는 올 시즌 11차례 출전 대회에서 3번째 ‘톱5’를 달성했다. 특히 이번은 1년에 8차례 열리는 시그니처 이벤트에서 낸 성적이어서 더 의미가 있다. 김시우가 한 시즌 최대 톱5 성적을 냈던 건 2018-2019시즌으로, 총 4차례 기록했다.

김시우는 이번 대회를 통해 136만 달러(약 20억원)의 상금을 챙겼다. 2018년 준우승, 지난해 공동 8위에 오르는 등 이 대회에서 자주 좋은 성적을 냈던 김시우는 올해에도 인연을 이어갔다.

그는 이날 세찬 바람 속에도 안정적인 경기력을 뽐냈다. 2번 홀(파5)에서 두 번째 샷이 그린 앞 벙커에 떨어지는 불운을 겪었으나 정교한 벙커샷으로 공을 홀 옆 2.9ｍ 거리에 붙였고, 이후 침착하게 버디 퍼트에 성공했다. 4번 홀(파3)에선 정확한 티샷을 바탕으로 두 번째 버디를 낚았다.

11번 홀(파4)에서 세 번째 버디, 15번 홀(파5)에서 네 번째 버디를 잡았다. 마지막 홀인 18번 홀(파4)에선 2.9ｍ 파 퍼트를 놓치면서 이날 유일한 보기를 적어냈다.

경기를 마친 김시우는 “전반적으로 만족한다”며 “초반 9개 홀은 퍼트 몇 개가 조금 짧았던 것을 제외하면 괜찮았다. 내리막 퍼트가 많아서 까다로웠다”고 돌아봤다.

이어 “라운드 막판 버디를 노리면서 공격적으로 임했는데 잘 풀리지 않았다. 특히 마지막 3개 홀에서 바람이 강하게 불어서 정말 어려웠다”고 소감을 밝혔다

함께 출전한 임성재는 이날 버디 5개, 보기 4개로 1언더파 70타, 최종 합계 6언더파 278타를 치면서 공동 42위를 기록했다.

3라운드까지 3타차 선두를 달리던 피츠패트릭은 4번 홀(파3)에서 17번 홀(파3)까지 타수를 줄이지 못해 세계랭킹 1위 셰플러에게 맹추격을 허용했다. 마지막 홀(파4)에선 보기를 범하며 파세이브에 성공한 셰플러에게 공동 1위를 내줬다. 18번 홀 연장 승부에 돌입해서는 과감한 코스 공략으로 버디를 낚으며 우승컵을 들어 올렸다.

셰플러는 마스터스 토너먼트에 이어 2주 연속 2위로 대회를 마쳤다.