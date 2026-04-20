AI디지털본부 출범으로 맞춤형 지원체계 구축 금융정책실 신설해 정책금융 기획·평가 기능 강화 조직 7본부 1연구소 25실로 확대, 20일자 인사 단행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단은 AI·디지털 전환과 금융기능 강화를 골자로 한 조직개편을 마무리하고 20일부로 보직자 인사발령을 단행했다고 20일 밝혔다.

소진공은 이번 조직개편은 정책환경 변화와 경영환경 재편에 대응해 정책사업 추진체계를 고도화하고 기관 운영 효율을 높이기 위한 조치라고 설명했다. 이에 따라 소진공 조직은 기존 7본부 1연구소 23실에서 7본부 1연구소 25실 체계로 확대됐다.

가장 큰 변화는 AI·디지털 기능 강화다. 소진공은 기존 디지털전략 기능을 확대 개편해 AI디지털본부를 출범시켰다. 이에 따라 관련 조직은 AX전략실, ICT플랫폼실, AI빅데이터실 체계로 재편됐다. 단순 정보 제공 중심에서 데이터 분석과 맞춤형 지원 중심으로 전환하겠다는 구상이다.

정책금융 기능도 강화했다. 소진공은 금융정책실을 신설해 금융기획과 평가모형 연구·개발 기능을 별도로 키우기로 했다. 기존 금융지원 조직은 대출업무에 집중하도록 재편해 소상공인 경영상황에 맞춘 금융 지원 기반을 마련한다는 방침이다.

대국민 서비스와 현장 소통 체계도 손질했다. 혁신평가본부 개편과 함께 기존 지역협력실은 ESG경영실로 전환됐다. ESG 관련 업무를 통합하고 콜센터를 포함한 고객지원 기능을 전담해 수요자 중심 서비스 체계를 구축하겠다는 취지다. 또 상임감사 도입에 맞춰 감사조직을 확대했고, 부이사장 직속 안전보건팀을 신설해 안전관리 체계를 강화했다.

소진공은 이번 조직개편에 맞춰 20일자로 전보 인사도 실시했다. 본부장급에서는 김영기 기획경영본부장, 이봉희 시장상권본부장이 배치됐다. 지역본부장급에서는 이혁주 전북지역본부장이 임명됐다.

실장급 인사로는 김홍석 인사실장, 김관호 기획조정실장, 최찬우 혁신성과실장, 김준호 ESG경영실장, 김진홍 ICT플랫폼실장, 김성권 경영안정실장, 손원호 재기지원실장, 이재형 금융정책실장, 정희철 금융지원실장, 김현 정책연구실장이 각각 발령됐다.