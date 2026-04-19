‘헌신적 미담’ 뒤늦은 회자…대미협상, 관용차까지 바꾸면 물심양면 지원 박 전 부회장 후임에 첫 기재부 출신 내정설…김정관·김용범, ‘친정’ 챙기나 이목

[헤럴드경제=배문숙 기자]세종관가에서는 산업부 차관 출신인 박일준 전 대한상공회의소 상근부회장의 퇴장에 대한 이야기가 회자되고 있다.

또한 박 전 부회장의 후임에 주무부처인 산업통상부 출신이 아닌 첫 재정경제부(전 기획재정부) 출신 관료 내정설이 돌면서 선임 절차전부터 이목이 집중되고 있다.

18일 관가에 따르면 박 전 부회장은 대한상의가 영국 컨설팅사 ‘헨리 앤드 파트너스’ 통계를 인용해 “고액 자산가 2400명이 한국을 떠났다”는 내용의 보고서를 발표한 것에 대해 책임을 물어 지난달 사퇴했다.

이재명 대통령이 이 보고서에 대해 출처가 불분명한 “가짜뉴스”라며 강하게 질책한 후 주무 부처인 산업통상부가 이례적으로 고강도 감사 절차에 착수했다. 대한상의는 해당 사건 등을 이유로 지난 20일 박 전 부회장을 포함한 핵심 임원 4명을 해임 및 의원면직 처리했기 때문이다.

그러나 관가에서는 박 전 부회장이 지난해 10월 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 경주회의 준비를 총괄하는 역할을 수행하면서 본인의 뇌 수술까지 미루면서 희생해왔던 미담이 돌고 있다.

박 전 부회장은 APEC 경주회의 개최를 몇 개월 앞둔 시점에 건강검진을 하면서 뇌하수체 종양을 발견했지만APEC 개최전인 10월 초 수술을 의사가 권유했음에도 불구, 11월 중하순으로 미뤘던 것으로 전해진다. 당시 박 전 부회장은 본인의 병을 알리지 않고 APEC 준비에만 몰두했던 것으로 알려진다.

박 전 부회장은 대미관세협상에서 도널드 트럼프 미 행정부가 우리나라의 대미무역흑자를 지적하자 본인의 관용차를 미국 자동차로 바꾸면서 민간영역에서 물심양면으로 대미무역협상을 도왔던 것으로 유명하다.

이에 따라 관가에서는 박 전 부회장의 퇴임에 안타까워하는 목소리가 제기되고 있다.

세종관가 한 관계자는 “대한상의의 보고서가 잘못된 통계를 인용했다고 감사를 통해 주요 임원들을 사퇴시키면 정부 정책에 쓴소리를 내야 할 재계 대변인들이 일제히 침묵할 수밖에 없다“면서 ”결국 재계가 산업 현장의 목소리를 제대로 전달하지 못하고 정부의 입장만 대변하는 역할만 하라는 의미냐”고 지적했다.

또한 박 전 부회장의 후임 공모에도 관심이 쏠리고 있다. 대한상의 상근 부회장은 산업부 1급 또는 차관급 출신들의 자리로 굳어져 왔지만 기획재정부가 친정인 김정관 산업부 장관체제에서 변화가 감지되는 분위기다. 박 전 부회장 사퇴직후부터 기재부 출신 내정설이 돌고 있기 때문이다.

세종관가 또 다른 관계자는 “대한상의 상근 부회장은 산업부에서는 상징성이 있는 자리로 기재부 출신 관료가 처음으로 갈 경우, 관가에서는 기재부 출신인 김정관 장관과 대통령실 김용범 정책실장의 입김이 작용한 것으로 볼 듯 싶다”고 말했다.