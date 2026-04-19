[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김진열 후보 선거사무소는 김 후보가 제9회 전국동시지방선거 국민의힘 군위군수 후보로 최종 확정됐다고 19일 밝혔다.

이날 김 후보는 후보 확정 직후 “이번 결과는 저 김진열 개인에 대한 선택이 아니라 군위의 더 큰 미래를 흔들림 없이 이어가라는 군민과 당원의 뜻”이라며 “무거운 책임감으로 겸손하게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다”고 밝혔다.

이어 “지금 군위는 다양한 국가적 사업을 눈앞에 두고 있어서 새로운 기회를 현실의 성과로 바꿔야 하는 중대한 시점에 서 있다”며 “이럴 때 가장 필요한 것은 갈등과 혼란이 아니라 군정을 안정적으로 이끌면서도 미래사업을 끝까지 밀어붙일 수 있는 검증된 리더십”이라고 강조했다.

또 “지난 4년의 변화 위에 앞으로의 4년을 더해 군위 미래 100년의 토대를 완성하겠다”며 “군민이 체감하는 지역발전, 살맛나는 농업농촌, 더 나은 정주여건, 품격 있는 복지, 미래세대를 위한 교육과 지역경제 활력까지 군위 발전의 청사진을 더욱 구체적으로 실현해 나가겠다”고 했다.

김진열 후보는 끝으로 “저는 군민만 바라보고 가겠다. 말보다 실천으로, 약속보다 성과로 증명하겠다“며 ”더 큰 군위, 더 힘찬 군위, 더 따뜻한 군위를 만들어 군민 여러분의 선택이 옳았다는 것을 반드시 보여드리겠다”고 말했다.