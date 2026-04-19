16언더파 200타 와이어투와이어 우승

[헤럴드경제=조용직 기자] 김민선이 1년 만에 KLPGA투어 2승째를 올렸다.

김민선은 19일 경남 김해시 가야CC(파72·6902야드)에서 열린 넥센·세인트나인 마스터즈 2026(총상금 10억원) 마지막 날 3라운드에서 버디 3개로 3언더파 69타를 쳤다.

1라운드에서 7언더파 65타, 2라운드에서 6언더파 66타로 줄곧 선두를 유지한 김민선은 최종 합계 16언더파 200타로 전예성(15언더파 201타)을 한 타 차로 제치고 와이어투와이어로 시즌 첫 승을 달성했다. 3라운드 54홀에서 보기가 나오지 않을 만큼 안정적인 플레이였다.

2003년생으로, 2022년 5월 입회한 김민선은 지난해 4월에 열린 KPGA 투어 덕신EPC 챔피언십에 이어 통산 2승째를 거뒀다.

그는 올 시즌 첫 출전 대회인 더 시에나 오픈 2026에서 공동 18위, 두 번째 대회 iM금융오픈 2026에서 공동 6위를 거두더니 세 번째 대회에서 우승하며 상승세를 이어갔다. 김민선은 우승 상금 1억8000만원을 거머쥐며 시즌 누적 상금순위 4위(2억1532만원)로 껑충 뛰어올랐다.

2라운드까지 김민별, 전예성을 한 타 차로 제치고 선두를 달린 김민선은 이날도 치열한 1위 싸움을 펼쳤다.

초반 4번 홀(파4)까지 버디를 낚지 못하며 김민별, 전예성에게 공동 선두를 내줬지만 5번 홀(파4)과 6번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡아내며 다시 앞서갔다. 후반 첫 홀인 10번 홀(파5)에서 세 번째 버디를 낚아 한 타 차 리드를 이어갔다.

김민선은 마지막 18번 홀(파4)에서도 흔들리지 않았다. 호쾌한 장타와 정확한 아이언샷으로 투온에 성공했다. 한 타 차로 뒤지던 전예성은 동타를 만들기 위해 5.76ｍ 거리에서 과감한 버디 퍼트를 먼저 시도했다.정확하게 굴러가던 공은 홀 0.27ｍ 앞에서 멈춰 섰다. 한숨을 돌린 김민선은 침착하게 파를 지켜 한 타 차 우승을 차지했다.

준우승한 전예성은 1억2000만원의 상금을 받아 누적 상금 1위(2억7250만원)에 올랐다.

지난주 iM금융오픈에서 정상에 오른 ‘슈퍼루키’ 김민솔은 최종 합계 13언더파 203타로 정윤지, 김민주, 김민별과 함께 공동 3위에 올랐다.