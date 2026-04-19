“양자산업·AI로봇 수도 만들어 GRDP 150조원 규모로 확대”

[헤럴드경제=양대근 기자] 김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 19일 1호 공약인 ‘대구 산업 대전환’을 위한 구체적 실행 계획을 발표했다.

19일 김 예비후보는 대구 달서구 선거사무소에서 첫 번째 공약 발표회를 열고 대구의 미래를 위한 ‘3대 비전·5대 핵심 공약’을 공개했다.

그는 3대 비전으로 경제재도약, 민생경제 활성화, 균형발전을 제시했다. 아울러 5대 핵심 공약으로 대구 산업대전환 및 일자리창출, 대구·경북통합신공항 건설, 민생경제 활성화, 청년 기회도시 대구, 대구·경북 행정통합을 설정했다.

김 예비후보는 이날은 1호 공약인 대구 산업대전환 공약을 설명하며 “2035년까지 지역내총생산(GRDP)을 150조원 규모로 두 배 확대하고, 양질의 일자리를 10만개 창출하는 게 목표”라고 밝혔다.

그는 “이를 위해 대구를 남부 지역의 판교로 만들고 양자산업과 인공지능(AI) 로봇 수도로 만들겠다”고 했다.

이 일환으로 제조업과 서비스업에 AI 기술을 접목한 AX(인공지능 전환) 도시 조성을 추진하고 ICT 인프라가 집중된 수성알파시티 일대에 5천500억원의 국시비 투자를 이끌어내겠다는 계획도 밝혔다.

또 수성알파시티에 대구경북과학기술원(DGIST) 글로벌 캠퍼스 유치를 성공시켜 2030년까지 지역 대학 및 연구기관과 연계해 AX 전문인력 5천명을 육성하겠다는 목표다.

규제 완화가 핵심인 정부의 메가특구 지정을 발판으로 로봇·미래모빌리티·의료헬스케어·반도체 등 미래 성장 산업을 중심으로 대구의 산업 구조를 다변화하겠단 계획이다.

김 예비후보는 또 대구를 청년 도전의 상징인 도시로 조성하고 다시 산업화의 중심도시로 만들겠다고 발표했다.

이 일환으로 메가 샌드박스 규제(규제 프리), 초저가 AI자원 제공(인프라 프리), 최고 수준의 지역인재 공급(인재 프리) 등을 통해 청년을 위한 기반을 구축할 계획이다.

그는 이 밖에도 대구경북통합 모(母)펀드 1250억원을 기반으로 한 분야별 청년창업 자(子)펀드 조성, 첨단산업 분야별 앵커기업 유치 등을 공약했다.