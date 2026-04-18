오는 20일 이슬라마바드 회담 유력 트럼프 “주요 쟁점 마무리” 낙관론 이란 “농축우라늄 반출 없다” 정면 반박 농축 중단 기간 놓고도 입장차 여전

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[헤럴드경제=서지연 기자] 미국과 이란이 오는 20일 파키스탄 이슬라마바드에서 2차 종전 협상에 나설 것으로 관측되면서 협상 성사 여부에 관심이 쏠리고 있다. 다만 핵심 쟁점인 농축우라늄 처리 문제를 둘러싼 양측 입장차가 여전해 단기간 내 합의 도출 가능성은 여전히 불확실한 상황이다.

17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 CNN 등 외신에 따르면 양국 협상단은 이슬라마바드에서 회담을 여는 방안을 유력하게 검토 중이다. 미국 측 협상팀은 이미 회담 참석을 위해 대기 중이며, 이란 협상단도 오는 19일 현지에 도착할 예정인 것으로 전해졌다. 공식 일정은 발표되지 않았지만 양측 모두 20일 개최에 무게를 두고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 협상 재개를 앞두고 낙관적인 메시지를 이어가고 있다. 그는 블룸버그 인터뷰에서 “주요 쟁점이 대부분 마무리됐다”고 언급하며 조기 합의 가능성을 시사했다. 앞서 다른 인터뷰에서도 “하루, 이틀 내 합의가 이뤄질 수 있다”고 밝히며 협상 기대감을 키웠다.

그러나 핵심 쟁점인 우라늄 농축과 핵물질 처리 문제에서는 양측 간 간극이 여전히 크다. 특히 농축우라늄의 해외 반출 여부가 최대 쟁점으로 부상하고 있다.

트럼프 대통령은 이란이 농축우라늄, 이른바 ‘핵먼지’를 포기하고 미국으로 이전하기로 했다고 주장했지만, 이란 측은 이를 전면 부인하고 있다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 IRIB 방송 인터뷰에서 “이란의 농축우라늄은 그 어디로도 이전되지 않을 것”이라고 밝혔다. 협상에 정통한 이란 고위 당국자 역시 CNN에 “논의할 가치도 없는 사안”이라고 말하며 강경한 입장을 유지했다.

양측은 지난 1차 협상에서도 우라늄 농축 문제를 둘러싼 입장차를 좁히지 못해 합의에 이르지 못했다. 당시 미국은 기존 ‘전면 농축 금지’ 요구에서 한발 물러나 20년간 농축 중단 방안을 제시했지만, 이란은 5년 제한을 역제안하며 협상이 결렬됐다.