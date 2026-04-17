102개 공공기관·부처 유관기관 업무보고 “국가 공무원들의 한 시간은 5200만 시간의 가치”

[헤럴드경제=윤호·문혜현 기자] 이재명 대통령은 17일 “공직자 본연의 역할은 국민이 맡긴 일을 대신하는 것”이라며 “우리가 가진 권한·예산이나 업무는 다 국민으로부터 온 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 ‘국민을 위한 봉사, 미래를 위한 혁신’이라는 주제로 정부출연연구기관을 비롯한 공공기관과 부처 유관기관을 대상으로 업무보고를 주재하며 이같이 말했다.

이번 업무보고는 지난해 부처 업무보고에서 빠졌던 공공기관과 부처 유관기관 등 102개 기관을 대상으로 이뤄졌다.

부처 유관기관은 정부의 재정 지원을 받거나 정부 업무를 위탁받아 수행하는 등 공공성을 지닌 기관으로, 각 부처 핵심 업무와 관련된 기관들이 선정됐다.

이 대통령은 “국민과 국가를 위해서, 국민과 국가를 대신해서 우리가 권한과 업무 예산을 사용하는 것”이라며 “‘국가 공무원들의 한 시간은 5200만 시간의 가치가 있다’는 말을 자주 드리는데, 미관말직이라도 국가의 일을 대신한다는 점은 다를 바 없다”고 말했다.

그러면서 “공직자가 어떻게 하느냐에 따라서 국가의 운명이 바뀌는 것 아니겠느냐. 실제 사람들의 생사 또는 더 나은 삶을 살게 될지, 더 악화된 삶을 살게 될지, 희망 있는 사회가 될 것인지, 절망적 사회가 될 것인지 다 공직자들의 손에 달려 있다”고 강조했다.

또 “대통령이 가장 큰 책임을 지겠지만, 여기 계신 여러분들과 여러분들이 지휘하는 공직자들도 (국민 삶에) 치명적인 영향을 미친다”고 덧붙였다.

앞서 각 부처 업무보고와 마찬가지로 이날 업무보고 역시 생중계로 진행됐다.

업무보고에는 이한주 경제·인문사회연구회 이사장과 김영식 국가과학기술연구회 이사장 및 각 연구회 소속 연구기관 기관장, 부처 유관기관 기관장, 올해 신규 지정된 11개 공공기관 기관장 등이 자리했다.

정부 측에선 김민석 국무총리와 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 및 교육부·외교부·법무부·국방부·행정안전부·문화체육관광부·농림축산식품부·산업통상부 등 각 부·처·청 수장이 참석했다. 강훈식 대통령 비서실장, 위성락 안보실장, 김용범 정책실장, 봉욱 민정수석, 류덕현 재정기획보좌관, 하준경 경제성장수석, 문진영 사회수석, 하정우 AI미래기획수석 등 청와대 참모들도 대거 자리했다.