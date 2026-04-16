6개 거점학교 중심 AI·디지털·스포츠 연합 프로그램 운영 학교 간 자원 공유 및 미래형 AI 인재 양성을 위한 협력 네트워크 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 학교 간의 경계를 허물고 학생들이 함께 성장하는 교육 생태계 조성을 위해 ‘2026년 거점형 프로그램 교육경비보조금 지원’ 사업을 추진한다.

거점형 프로그램은 단위학교 내에서 운영하기 어려운 사업을 거점형(여러 학교 연합)으로 운영함으로써 학교 간 교육 자원 공유를 극대화하고 다채로운 학습 경험을 제공하는 프로그램이다. 체육대회, 예술발표회, 진로체험과 더불어 AI 기반 프로그램 참여를 적극 유도하여 학생들이 급변하는 미래 사회에 대응할 수 있도록 돕는다.

특히 구는 올해 ‘AI 해커톤’과 ‘디지털 탐구 캠프’ 등 미래형 특화 프로그램을 최우선 과제로 배치했다. 기존 감성과 화합 중심의 프로그램을 넘어 미래형 AI인재 양성을 목표로 AI·디지털 기반 프로그램을 운영하는 학교를 우선적으로 선발했다.

구는 사전수요조사를 통해 ▷안평초 ▷이문초 ▷성일중 ▷정화여중 ▷전일중 ▷해성여고 등 총 6개 거점학교를 선정했다. 이들 학교는 인근 3~7개교와 연합하여 AI 캠프, 스포츠 대회, 학생자치 프로젝트 등 다채로운 프로그램을 진행하게 된다.

구는 AI 기반 연합 프로그램을 운영하는 학교에 예산과 자원을 집중 투입해 학생들이 소속 학교의 인프라 격차와 상관없이 누구나 수준 높은 첨단 디지털 교육을 경험할 수 있도록 지원할 계획이다.

주요 확정 사업으로 이문초, 전일중, 해성여고를 중심으로 한 AI 해커톤, 디지털 교육 탐구 캠프, AI·디지털 기반 학생자치 프로젝트 등을 추진한다. 이를 통해 급변하는 미래 사회에 대한 대응 능력을 기르고, 에듀테크를 활용한 학생들의 창의적 문제 해결 능력을 강화할 계획이다.

또 안평초, 성일중, 정화여중을 중심으로 연합 체육대회 및 축구·피구 대회를 개최하여 학생들의 기초 체력을 증진하고 학교 간 소통의 장을 마련한다.

구는 선정된 학교에 대해 사업 규모와 내용에 따라 최대 2500만 원까지 차등 지원한다. 지원금은 프로그램 운영비로 사용되며, 특히 AI 전문 강사 섭외나 교구 구입 등 교육의 질 향상에 예산이 집중되도록 관리할 방침이다.

이필형 동대문구청장은 “거점형 프로그램은 학생들이 협업 능력과 사회성을 기를 수 있는 살아있는 교육의 장이 될 것”이라며 “우리 학생들이 AI 등 미래 기술을 체험하고, 체육 활동을 통해 건강한 공동체 일원으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.