재배부터 유통까지 실무 중심 교육…6개월 과정 33명 참여

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시가 청년 농업인을 중심으로 배 산업의 미래 경쟁력을 높이기 위한 전문 교육과정을 본격 가동하며 차세대 농업 리더 양성에 나섰다.

16일 나주시에 따르면 지난 14일 나주시농업기술센터 농업인교육관에서 ‘2026년도 나주시농업인대학 청년배전문반’ 개강식을 개최했다.

이번 교육과정은 청년 농업인을 중심으로 과학영농 실천 능력과 경영 역량을 갖춘 전문농업경영인 양성을 목표로 마련됐고 교육은 33명을 대상으로 4월부터 10월까지 약 6개월간 총 17회, 80시간 과정으로 운영된다.

특히 나주시와 나주배원예농협이 협력해 재배 관리부터 유통·판로 개척까지 배 산업 전 과정을 아우르는 실무 중심 교육으로 구성된 것이 특징이다.

이날 개강식에서는 교육과정 안내와 함께 한국농촌경제연구원 전문가를 초빙해 ‘배 산업 동향 및 중장기 발전 방향’에 대한 특강을 진행해 교육생들의 이해를 높였다.

교육생들은 변화하는 농업 환경과 산업 흐름을 공유하며 나주 배 산업의 미래를 이끌 주역의 역할과 책임을 다짐하는 시간을 가졌다.

형남열 나주시농업기술센터소장은 “청년 농업인들이 나주 배의 명성을 계승하고 미래 농업을 선도할 수 있도록 실질적인 기술과 경영 역량 향상에 중점을 두고 교육을 운영할 계획”이라며 “교육생 모두가 전문 농업경영인으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.