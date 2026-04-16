하나손해보험·NS홈쇼핑과 협업

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행은 시니어 고객 대상 라이프케어 세미나 ‘2026 하나더넥스트 페스타’을 개최했다고 16일 밝혔다.

지난 14일 열린 이번 행사는 올해로 2회째로 지난해 10월 NS홈쇼핑과 체결한 ‘시니어 대상 금융·쇼핑 결합 서비스’ 업무협약의 하나로 확대 추진됐다. 지난해 하나은행이 단독 진행했던 것과 달리 올해는 하나은행·하나손해보험·NS홈쇼핑이 협업해 은행·보험·유통을 아우르는 ‘시니어 토탈 라이프케어 서비스’를 선보였다.

행사는 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드 ‘하나더넥스트(HANA THE NEXT)’를 기반으로 마련됐다. 시니어 고객 150명이 참석한 가운데 은퇴 설계와 라이프케어 중심의 실용적인 프로그램을 제공했다.

강연에서는 강창희 행복100세 자산관리연구회 대표가 ‘돈 걱정 없는 노후 만들기’를 주제로 안정적인 생활자금 확보 전략을 제시했다. 이어 절세형 증여 전략, 사진 촬영법, 평생 월급형 소득 설계 등 시니어 고객의 실생활 고민을 반영한 강의가 이어졌다.

현장에는 절세, 상속·증여, 주택연금, 유언대용신탁 등과 관련한 상담 부스도 운영돼 참가자의 호응을 얻었다. 하나은행·하나손해보험·NS홈쇼핑이 준비한 선물도 제공됐다.

하나은행은 대전, 부산, 광주 등 전국 주요 도시로 하나더넥스트 페스타를 확대 운영할 계획이다.

하나은행 관계자는 “그룹 계열사 및 제휴사와의 협업을 통해 시니어 토탈 라이프케어 서비스를 확장한 사례”라며 “앞으로도 시니어 고객에게 실질적인 도움이 되는 다양한 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.