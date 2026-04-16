국제선 탑승객 전년 대비 23% 이상↑ 서비스 개선·친환경 기단 도입 등 지속 성장

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공이 지난 1분기 탑승객 수가 313만명을 넘어섰다고 16일 밝혔다.

국토교통부 항공정보포털시스템 통계에 따르면 티웨이항공은 지난 1월부터 3월까지 총 313만1501명을 수송했다. 이는 지난해 같은 기간 약 268만 3038명 대비 약 17% 증가한 수치다.

특히 국제선에서 탑승객 수는 전년 대비 23% 이상 증가한 218만8463명을 기록했다. 지난해부터 이어진 신규 취항 확대와 노선 다변화를 통한 공급 확대 전략이 탑승객 수 증가세를 견인했다는 게 항공사 측의 설명이다.

지난해 티웨이항공은 인천-밴쿠버 신규 취항을 통해 장거리 노선 경쟁력을 강화했으며, ▷제주-가오슝 ▷청주-발리 ▷부산-후쿠오카·삿포로 등 지방 출발 신규 노선을 확대했다. 이어 올해에도 ▷부산-나리타(도쿄) ▷부산-홍콩 ▷부산-가오슝 등 신규 노선을 추가 취항하며 지방 노선 네트워크를 지속적으로 확장하고 있다.

티웨이항공은 앞으로 에어버스의 차세대 친환경 항공기인 A330-900NEO 항공기를 순차적으로 도입할 계획이다. A330-900NEO는 기존 기종 대비 연료 소비와 이산화탄소 배출량을 효율적으로 절감할 수 있는 친환경 항공기로 평가받는다.

이 외에도 공식 홈페이지와 모바일 앱을 전면 개편해 여행 전 과정에서의 디지털 편의성을 강화하고 있다. 인천국제공항 제1여객터미널에 티웨이항공 비즈니스 클래스 승객과 티웨이플러스 플래티넘 회원을 위한 ‘프리미엄 체크인’ 전용 카운터를 새롭게 오픈하며 고객 특화 서비스를 선보이고 있다.

티웨이항공 관계자는 “지속적인 신규 노선 확대 등 중·장거리 노선 경쟁력 강화 전략이 성과로 이어지고 있다”며 “앞으로도 체계적인 노선 운영과 서비스 품질 개선, 기단 현대화를 통해 고객 만족도를 높이고 지속 가능한 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.