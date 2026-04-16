“시진핑과 서한 교환, 나에게 ‘이란에 무기 제공 안한다’ 답해” 英방송과 인터뷰…“영국과 좋은 무역합의, 언제든 바뀔 수도”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 말까지 이란과의 협상이 타결될 가능성이 높다고 밝혔다고 영국 스카이뉴스가 15일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령은 14일 스카이뉴스와의 전화 인터뷰에서 찰스 3세 영국 국왕의 방미 이전에 이란과 합의에 이를 가능성을 묻는 질문에 “가능하다. 매우 가능하다”며 “그들(이란)은 상당한 타격을 입었다”고 말했다.

찰스 3세 국왕은 오는 27∼30일 워싱턴DC와 뉴욕을 방문해 백악관 국빈 만찬 참석과 미 의회 연설 등 일정을 소화할 예정이다.

트럼프 대통령은 15일 새벽 방영된 폭스비즈니스 인터뷰에서도 “전쟁이 거의 끝나가고 있다고 본다”며 “종결에 매우 가까운 상태”라고 강조했다. 앞서 뉴욕포스트와 ABC 인터뷰에서는 파키스탄 이슬라마바드에서 이란과의 종전 협상이 재개될 가능성도 시사했다.

이와 함께 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 회담을 앞두고 서한을 주고받았다며, 중국이 이란에 무기를 제공하지 않고 있다는 답변을 받았다고 밝혔다. 그는 “중국이 이란에 무기를 공급한다는 이야기를 듣고 서한을 보냈고, 시 주석은 그렇게 하지 않고 있다고 답했다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 다음 달 14일부터 이틀간 중국을 방문할 예정이다. 다만 블룸버그 통신은 트럼프 대통령이 서한 발송 시점을 구체적으로 밝히지는 않았다고 전했다.

그는 “중국이 이란에 무기를 제공하고 있다는 이야기를 듣고 내가 서한을 보냈고 시 주석이 여기에 답장했다”며 “나는 시 주석에게 그렇게 하지 말라고 요청했고 시 주석은 서한을 통해 그렇게 하고 있지 않다고 했다”고 설명했다.

블룸버그 통신은 트럼프 대통령이 서한 발송 시점을 구체적으로 밝히지 않았다고 전했다. 폭스비즈니스와의 인터뷰는 전날 녹화돼 이날 방송됐다.

한편 트럼프 대통령은 스카이뉴스에 영국과 관계에 대해서는 “도움을 요청했는데 그들(영국)은 돕지 않았다”며 거듭 불만을 표시했다. 영국은 미국의 이란 공습에 적극적으로 동참하지 않았고 호르무즈 해협으로 파병도 거절했으며 중동 협력국 방공만 도왔다.

그는 양국 관계가 ‘나아졌으나 슬픈’ 상태라고 평가했으며 “그들(영국)에게 좋은 무역 합의를 해줬다. 필요 이상으로 좋은 합의였다. 그건 언제든 바뀔 수 있다”고 말했다. 자동차와 철강·알루미늄 관세 감면을 골자로 지난해 양국이 발표한 무역 합의에 변동을 줄 가능성을 시사한 셈이다.

트럼프 대통령은 찰스 3세에 대해서는 ‘위대한 신사이고 내 친구이며 환상적인 분“이라고 극찬한 반면, 키어 스타머 총리에 대해서는 ”그를 좋아하지만 나쁜 이민 정책, 에너지 정책을 펼치는 비극적인 선택을 했다“고 비판했다.